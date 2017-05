Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Rainer Hoffmann, hat ein Rückkehrrecht für Teilzeitbeschäftigte auf eine volle Stelle gefordert. Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) müsse noch vor der Bundestagswahl umgesetzt werden, sagte Hoffmann am Montag bei der zentralen Mai-Kundgebung des DGB in Gelsenkirchen.

Am 1. Mai laufen die Gewerkschaften zu Hochform auf: Ihnen gehört am Tag der Arbeit die große Bühne. DGB-Chef Hoffmann fordert Arbeitsministerin Nahles auf, Arbeitnehmern ein Recht auf Rückkehr zur Vollzeit-Stelle zu verbriefen. Nahles will "anständige Löhne", denn mehr Gehalt sorge für Wachstum.

An den diesjährigen Mai-Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) haben ungeachtet der bevorstehenden Bundestagswahl weniger Menschen teilgenommen als in den Vorjahren. Bei den rund 500 Veranstaltungen registrierte der Gewerkschaftsbund nach eigenen Angaben am Montag bundesweit 360.000 Menschen. Im vergangenen Jahr waren es noch 390.000 gewesen, 2015 noch etwas über 400.000.

"Pakt für anständige Löhne"

In Deutschland hätten sieben Millionen Frauen eine Teilzeitstelle. Viele von ihnen wollten gerne mehr arbeiten, sagte Hoffmann. "Das dürfen wir ihnen nicht verweigern." Deshalb müssten die Union und die Arbeitgeber ihren Widerstand aufgeben.

Nahles sprach sich bei der zentralen Maikundgebung für ein Recht auf Ausbildung aus. Eine Ausbildungsplatzgarantie sei nötig, damit alle Jugendlichen einen Beruf erlernen könnten, sagte sie am Montag. Nach Polizeiangaben nahmen rund 1.500 Besucher an der Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai teil. Bundesweit standen die Maikundgebungen unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins".

Zudem kündigte Nahles an, bei einem Gipfeltreffen im Juni die Löhne im Dienstleistungsbereich zu verbessern. "Wir brauchen in Deutschland einen Pakt für anständige Löhne. Dazu werde ich Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und der Koalition am 19. Juni ins Arbeitsministerium einladen", sagte Nahles der "Bild am Sonntag".

Nahles: Höhere Löhne bedeuten höheres Wachstum

Nur ordentliche Löhne könnten den Fachkräftemangel beheben. Sie wolle vor allem für Altenpfleger eine bessere Bezahlung durchsetzen: "Wer Dienst am Menschen leistet - zum Beispiel in Pflegeberufen - muss besser bezahlt werden, dazu brauchen wir einen 'Tarifvertrag Soziales'."

Nach den Worten der Ministerin sind vor allem Arbeitnehmer im Bereich Gesundheit und Soziales, in Einzel- und Versandhandel, in der Logistik und in der Gastronomie von stagnierenden oder sinkenden Einkommen betroffen. Ihre Löhne seien von der guten Entwicklung abgekoppelt.

"Mit dem riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland dürfen wir uns nicht abfinden. Es gibt Millionen Deutsche, die viele Jahre hart arbeiten, und trotzdem nicht zurechtkommen. Das zerreißt eine Gesellschaft und schadet der Konjunktur. Je mehr Arbeitnehmer anständig verdienen, desto größer ist das Wachstum unserer Wirtschaft", sagte Nahles.