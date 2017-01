von Tai Becker

Vor zehn Jahren kam das iPhone auf den Markt. Spätestens damit begann der Siegeszug der Smartphones - und die Revolution unseres Alltags: Flirts beginnen auf Tinder, Freunde chatten, statt sich zu unterhalten und den Weg zum unbekannten Ort zeigt uns Google Maps. Ist das gut oder schlecht?

Smartphones machen den Alltag einfacher. Sie immer und überall dabei zu haben, ist furchtbar praktisch. Vorbei die Zeiten, in denen man wildfremde Menschen in unbekannten Gegenden nach dem Weg fragen musste. Dafür gibt es jetzt Navigations-Apps. Google Maps und Co. wissen Bescheid und führen ihre Nutzer durch verwinkelte Altstädte, unübersichtliche Autobahnkreuze oder kurvige Landstraßen.

Redakteur Tai Becker - passend zum Inhalt natürlich ein Selfie

Quelle: privat

Andererseits: Verliert das Reisen dadurch nicht einen seiner größten Reize - nämlich genau dort zu landen, wo man eigentlich gar nicht hinwollte? Sei es, weil die Wegbeschreibung des Ortskundigen, den man am Straßenrand angequatscht hatte, völlig unbrauchbar war oder, weil man spätestens nach "bei der dritten Straße rechts" nicht mehr zuhörte? Es soll ja sogar Leute geben, die auf solchen Irrwegen die Liebe ihres Lebens kennengelernt haben.

Tinder: Hot or Not?

Dafür gibt’s jetzt ja Tinder, werden Smartphone-Fans antworten. Mit der Dating-App verhält es sich ähnlich, wie mit den Navigations-Apps. Sie führt einen schnell und ohne Umschweife zum Ziel. Musste man sich früher noch einen außergewöhnlichen Spruch an der Supermarktkasse oder einen spektakulären Move auf der Tanzfläche einfallen lassen, so reicht heute eine einfache Wischbewegung für die Partnerwahl: Swipe nach rechts: hot! Swipe nach links: not! Entscheidender Vorteil bei Tinder: Es besteht kein Risiko abgewiesen zu werden oder gar eine Ohrfeige für eine zu kühne Anmache zu kassieren. Die App benachrichtigt den potentiellen Flirtpartner ja nur, wenn der einen auch "hot" findet.

Aber mal ehrlich: Was wären all die großen und kleinen Liebesgeschichten ohne die Peinlichkeiten, ohne die Aufregung und das Risiko? Als sie oder er zum ersten Mal über ihren Schatten sprang? No Risk, No Fun – oder wie man in Bodybuilder-Kreisen auch sagt: No Pain - No Gain.

Das Smartphone als Drill Instructor

Womit wir beim nächsten Fluch bzw. Segen von Smartphones wären: Fitness-Apps. Hervorragend, wenn einen das eigene Smartphone darauf hinweist, dass man heute noch 7.263 Schritte zurücklegen muss, um sein Bewegungssoll abzuarbeiten. Motivierend, wenn das Handy Durchschnittsgeschwindigkeit und verbrannte Kalorien auflistet und dann auch noch mitteilt: Super gemacht, Sportsfreund!

Wenn die App sagt: Gut gemacht, Sportsfreund!

Quelle: imago

Aber ist Ihnen wirklich wohl dabei, dass irgendein App-Entwickler genau weiß, welche Herzfrequenz Sie beim Treppensteigen haben und wo ihre Lieblingsstrecke entlangführt? Wir pochen auf die ärztliche Schweigepflicht, verbreiten unsere Gesundheitsdaten aber quer über die Welt - natürlich mit passendem Emoji.

Ständig auf Sendung

Das gilt nicht nur für Infos über unsere Fitness sondern ganz generell, seitdem es Smartphones gibt. Wir teilen uns ständig mit und alles erreicht uns noch schneller und überall. Das kann nerven, gerade die ausufernde Flut penetranter Push-Nachrichten mit denen Fremde bis auf unsere Wohnzimmercouch durchdringen oder in das Abendessen hereinplatzen.

Andererseits ermöglichen uns Smartphones, ständig auf dem neuesten Stand zu bleiben und mit unseren Freunden in Kontakt zu treten. Eine gute Sache, wäre da nicht die Kehrseite der Medaille, dass unsere Freunde auch ständig in Kontakt sind: abends beim Rotwein trinken zum Beispiel. Wenn man eigentlich über den Sinn des Lebens philosophieren will, allerdings nicht so wirklich dazu kommt, weil alle mit den Gedanken woanders sind: Zum Beispiel bei der Angebeteten in München, der man sagen will, dass man jetzt eigentlich viel lieber bei ihr wäre. Oder bei guten Freunden in Berlin, denen man unbedingt noch ein Foto des aktuellen Rotwein-Gelages schicken muss.