100 Tage ist Donald Trump fast im Amt. Während der US-Präsident zu Beginn die NATO noch frech als "obsolet" bezeichnet hatte, gab er sich kürzlich versöhnlicher. Im Gespräch mit heute.de lobt NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Bemühungen des Politikers: "Wir lernen alle jeden Tag dazu".

Seit 100 Tagen ist Donald Trump US-Präsident. Ist die Welt seitdem unsicherer geworden?Über die ganzen letzten Jahre hinweg ist die Welt und die Weltpolitik unberechenbarer geworden. Deswegen brauchen wir ein starkes transatlantisches Bündnis, um mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ich begrüße, dass sich die USA und Präsident Trump zur NATO bekennen, die sich an diese neuen Herausforderungen immer wieder anpasst.

Für viele in EU und NATO war die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten ein Schock. Wie ist nach 100 Tagen Amtszeit die Atmosphäre zwischen NATO und USA?Die NATO ist ein Bündnis aus 28 Demokratien, und Demokratien wählen unterschiedliche Repräsentanten. Aber das wichtige ist, dass die NATO immer wieder in ihrem Kernziel übereinstimmt: einander zu schützen und zusammenzuhalten, weil wir so stärker und sicherer sind als wenn wir alleine sind. Ich begrüße das starke Bekenntnis der USA zur NATO, denn eine starke NATO ist wichtig für Europa, aber auch extrem wichtig für die USA. Zwei Weltkriege und ein kalter Krieg haben uns gezeigt, dass Frieden und Stabilität in Europa für die USA genauso wichtig sind. Deswegen ist die NATO etwas, das auf beiden Seiten sehr geschätzt wird.

Vor ein paar Wochen hat Trump die NATO noch als "obsolet, alt und verfettet" beschimpft. Heute hält er sie für sehr wertvoll. Was ist in den 100 Tagen passiert?Ich habe Donald Trump in Washington getroffen. Wir haben diskutiert, wie sich die NATO in einer sich verändernden Welt anpassen muss. Die NATO ist das erfolgreichste Bündnis der Geschichte, weil wir immer in der Lage waren, uns anzupassen. Das ist auch heute der Fall. Donald Trump geht es um eine gerechte Lastenverteilung in der NATO. Das finde ich richtig. Aber ihm geht es auch um die Frage, was die NATO mehr tun kann im Kampf gegen den Terror. Auch das begrüße ich. Also: Wir gehen diese Themen gemeinsam an, Europa und die USA. Alle 28 Staats- und Regierungschefs treffen sich Ende Mai in Brüssel. Das ist ein starkes Signal der transatlantischen Solidarität.

Hat der Präsident eine Lernkurve durchlaufen?Wir lernen alle jeden Tag dazu. Und es ist extrem wichtig, dass wir das immer weiter tun. Ich hoffe, dass auch die NATO dazulernt, denn die Welt ändert sich ständig. Eine der großen Stärken der NATO ist, dass wir offen debattieren und immer wieder voneinander lernen.

Musste erst ein Donald Trump Präsident werden, damit Europa sicherheitspolitisch erwachsen wird?Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Idee eines starken Europas und einer engen Zusammenarbeit mit den USA. Trump hat an eine faire Lastenverteilung erinnert. Und ich erinnere daran, dass wir uns bei unserem Gipfel 2014 in Wales schon alle dazu verpflichtet haben. Verteidigungsausgaben sind nicht dazu da, den USA zu gefallen, sondern wir müssen mehr in Verteidigung investieren, weil die Welt unsicherer geworden ist.

Die Europäer versuchen Trump ja gerade klar zu machen, dass transatlantische Sicherheit nicht allein an der Höhe von Militärhaushalten festzumachen ist. Kommt diese Botschaft bei ihm an?Ich bin total sicher, dass Trump versteht, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen einem starken Europa und einem starken transatlantischen Bündnis. Ein starkes Europa trägt zu einer fairen, ausgeglichenen Lastenverteilung bei. Wir müssen auch verstehen, dass es bei der Lastenverteilung nicht nur um Verteidigungsausgaben geht, sondern um die Fähigkeiten, die wir brauchen, und um unsere Beiträge zu verschieden NATO-Missionen und Operationen. Deutschland trägt viel dazu bei – mit Truppen in Afghanistan und Kosovo und in den baltischen Ländern. All das ist Teil des Gesamtbildes.

Das Gespräch führte Stefan Leifert in Valletta