US-Präsident Trump verbringt fast jedes Wochenende seiner Amtszeit in Palm Beach. Wie sieht die Bilanz seiner Anhänger nach 100 Tagen im Amt aus? Was sagen Kritiker? Eine Spurensuche.

Janice und Scott Moeller leben am Rande eines kleinen Waldes in Stone City im Osten des Bundesstaates Iowa. Sie ist Buchhalterin und war früher in der Marine, er ist Bauingenieur. An den Wänden ihres Hauses hängen Jagdtrophäen. Beide haben 2008 für Barack Obama gestimmt. "Jetzt hatten wir genug: Die Regierung mischt sich zu viel ein, reguliert alles. Und unser Land machte immer mehr Schulden", sagt Janice Moeller. Ein Geschäftsmann als Präsident, das sei ideal.

"Er hält sich sehr gut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie scharf die Medien und die Politiker in Washington ihn dauernd angreifen", sagt sie. Ihr Mann Scott ist besonders stolz auf Trumps Militärschläge in Syrien und Afghanistan. "Es ist ein großartiges Gefühl. Endlich ein Präsident, der Manns genug ist zu zeigen: Jetzt reicht's!"

Manchmal lacht Janice Moeller selbst darüber, wie viele Trump-Fanartikel sie besitzt. "Diese Trump-Gläser habe ich bei der Inauguration in Washington gekauft", sagt Moeller und füllt Eis für ihre Freunde hinein, die an diesem Abend zu Besuch sind.

Die meisten ihrer Nachbarn und Freunde haben Trump gewählt und das gesamte Verwaltungsgebiet Jones County, zu dem Stone City gehört, gewann Trump dann auch mit 20 Prozentpunkten Vorsprung. 2012 ging Jones County noch mit acht Prozentpunkten Vorsprung an Obama.

Mit ihren beiden liberalen Schwestern streitet Janice Moeller oft über Trump. Dass er weiterhin plane, die Mauer zu bauen sei wichtig. "Wir haben zu hohe Schulden, um wohltätig gegenüber allen zu sein und wir müssen uns vor Terroristen schützen." Trumps Skandale interessieren sie nicht. "Ich habe keinen Papst gewählt, sondern einen Präsidenten." Und das Twittern? "Großartig, dann kann niemand seine Worte verdrehen", sagt Janice Moeller. Sie hat sich jetzt auch bei Twitter angemeldet.

"Er schafft das"

Ihre Freunde nicken. "Das ist eine schwierige Zeit mit viel Widerstand, aber er schafft das", sagt David Siggins, der auf seiner Farm Mais anbaut. Außerdem trägt er Post aus, damit seine Familie über die Runden kommt. "Ich habe ihn gewählt, obwohl ich weiß, dass bei Streit mit Mexico und China der Mais-Export einbrechen könnte", sagt er. "So überzeugt bin ich von ihm und so sehr bin ich gegen Hillary."

Auch Wapello County, etwa 125 Kilometer westlich von Jones County, ging an Trump - wie so viele eher ländliche Gebiete im Mittleren Westen. Die Region war einst bekannt für Schlachtbetriebe, aber viele der 35.000 Bewohner verloren ihre Arbeit.

"Sie wollen Arbeit"

"2016 haben die Menschen hier das erste Mal seit 44 Jahren Republikanisch gewählt", sagt Trudi Caviness und klingt euphorisch. Sie ist Vorsitzende der Republikanischen Partei in Wapello County und steht jetzt in der Halle, in der Trump im Wahlkampf auftrat. "Die Menschen waren so aufgeregt wie zu Weihnachten", sagt sie. "Sie wollen Arbeit und fühlen sich von Trump ernst genommen."

Caviness ist ein wenig enttäuscht, dass Obama-Care noch nicht abgeschafft wurde, wie Trump versprochen hatte. Aber: "Beim nächsten Anlauf wird es klappen." Ein wichtiger Erfolg sei die Besetzung des Obersten Gerichtshofes mit dem Richter Neil Gorsuch, den Trump nominiert hatte. "Hoffentlich wird Gorsuch sich gegen Abtreibungen und für konservative Werte einsetzen", sagt Caviness.

"Politiker mischen sich zu sehr ein"

Auch der Bundestaat Michigan ist Teil des Mittleren Westens, auch hier hat Trump gewonnen. Zu verdanken hat er das zum Beispiel dem Verwaltungsgebiet Macomb County nahe Detroit. 2008 und 2012 hat Macomb County für Obama gestimmt, wohl auch weil die Gewerkschaften hier relativ großen Einfluss haben und die den Demokraten nahestehen. Aber: In der in Michigan so bedeutenden Automobilindustrie gingen in den letzten Jahren zehntausende Jobs verloren - weil Produktionen verkleinert, geschlossen oder verlegt wurden, auch nach Mexiko.

Trump versprach neue Jobs und gewann mit 12 Prozentpunkten Vorsprung - das waren 58.000 Stimmen. Die halfen ihm ganz Michigan zu gewinnen. Insgesamt hatte er im Bundesstaat 13.000 Stimmen Vorsprung.

"Das Twittern könnte er reduzieren"

In der kleinen Fußgängerzone von Mount Clemens, einer Stadt in Macomb County, liegt der Diner Seeburger's Cheeseburgers. Inhaber Todd Seeburger bereut seine Stimme für Donald Trump überhaupt nicht. "Nur das Twittern könnte er reduzieren", sagt er, lacht und brät weiter Burger. "Aber das nehme ich in Kauf." Ein paar hundert Meter weiter, im Leihhaus Gold-n-Stones steht der 74 Jahre alte Besitzer Wallace Kotharz umgeben von Fernsehern, Computern, Videospielkonsolen und Schmuck. "Früher kamen nur die Armen zu mir, aber seit Jahren brauchen immer mehr Menschen aus der Mittelklasse Geld." Sei ja klar, dass so viele Menschen Wandel wollten, sagt Kotharz.

"Als Präsident macht Trump einen großartigen Job", sagt Kotharz. "Aber die Politiker mischen sich zu sehr ein." Dass Trump trotz seines Slogans "America First" vermehrt in internationale Konflikte eingreift, findet Kotharz richtig. "Wir waren einmal dominant genug, um Länder wie Syrien davon abzuhalten, Frauen und Kinder abzuschlachten. Das muss wieder so werden." Der Leihhaus-Besitzer hofft - wie so viele von Trumps Anhängern - schon jetzt auf eine zweite Amtszeit ab 2020.