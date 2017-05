Video JFK in Berlin

John F. Kennedy besucht 1963 die geteilte Stadt und bringt in seiner Rede Solidarität mit den Berlinern zum Ausdruck.

Im Wahlkampf lächelten sie jeden Skandal weg, zu Hause hielten sie die Familie zusammen: Ohne ihre Frauen wären US-Präsident John F. Kennedy und seine Brüder nie so erfolgreich gewesen.

Es waren drei Schüsse, die das Leben eines der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten das beenden. Auch nach 54 Jahren ist der Mord an "JFK" noch immer ein Mysterium.

Seitdem befinden sich die circa 3.600 Dokumente im Nationalarchiv der USA. Im Oktober müssen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So sieht es das eigens für "Die Akte Kennedy“ entworfene Gesetz vor. Nur Trump könnte diesen Prozess noch stoppen. Denn laut Gesetz kann der Präsident die Veröffentlichung ganz und in Teilen verweigern. Viele der Dokumente stammen aus den Akten des CIA und FBI. Die Sicherheitsbehörden der USA hatten wenige Wochen vor dem Attentat den Täter bei einer Reise nach Mexiko überwacht. Damals soll Oswald sowohl die kubanische als auch die sowjetische Botschaft besucht haben. Länder, zu denen die USA ein schwieriges Verhältnis pflegten. In welchem Ausmaß die Kennedy-Akten wirklich Aufschluss über den Tod des Präsidenten geben könnten, ist unklar.

Der heutige US-Präsident Donald Trump hatte sich im Wahlkampf selbst gängiger Verschwörungstheorien bedient. Unter anderem unterstellte er seinem damaligen Rivalen Ted Cruz, sein Vater habe eine Verbindung zu dem Attentäter Lee Oswald gehabt. Nun ist es an ihm zu entscheiden, wie es mit den Akten weiter geht. Wenn er nicht einschreitet, werden die unter Verschluss gehaltenen Akten im Oktober freigegeben. Eine siebenköpfige Sonderkommission, die nach dem Attentat für zehn Monate die Hintergründe des Attentats untersuchte, versiegelte damals die Akten.

Am 29. Mai 1917 geboren, wäre John F. Kennedy jetzt 100 Jahre alt geworden.

Lee Harvey Oswald, der angebliche Täter, hat den Mord an John F. Kennedy nie gestanden. Er selbst wurde zwei Tage nach dem Attentat von einem Nachtclubbesitzer, auf dem Weg in ein örtliches Gefängnis, durch einen Schuss in den Bauch getötet. Viele Amerikaner halten die Tatsache, dass der Attentäter Kennedys zwei Tage nach dem Mord selbst auf offener Straße erschossen wurde, für keinen Zufall. Seitdem kreisen diverse Verschwörungstheorien um das Attentat. Einige glauben, der Attentäter könne die tödlichen Schüsse nicht alleine abgegeben habe. Er sei nur das kleine Rädchen in einer viel größeren Intrige gewesen. Andere behaupten, Kennedy musste sterben, weil er den Abzug von US-Streitkräften aus Vietnam geplant habe.

Trump hat es in der Hand

Es ist der 22. November 1963. Durch Dallas‘ Straßen fährt das blaue Lincoln Cabrio des Präsidenten der USA. John F. Kennedy und seine Frau winken den Menschen aus dem offenen Wagen zu. Dann drei gezielte Schüsse - aus einem Infanteriegewehr, abgefeuert aus dem sechsten Stock eines Schulbuchlagers. Drei Schüsse, die das Leben eines der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten beenden. Amerika in Schockstarre.

Bis heute ranken sich um John F. Kennedys Tod diverse Verschwörungstheorien. Aufschluss über die Hintergründe seines Todes könnten geheime Akten liefern. Sie sollen in diesem Oktober freigegeben werden - wenn nicht einer von Kennedys Nachfolgern dazwischenfunkt.

... verkörpert wie kaum eine andere Familie in der Geschichte der USA Einfluss und Macht. Die Nachkommen des Geschäftsmannes und Diplomaten Joseph Kennedy (1888-1969) besetzten und besetzen höchste Ämter. Sieht man von einer vierwöchigen Unterbrechung ab, war von 1947 bis 2011 und von 2013 bis heute immer mindestens ein Kennedy Präsident, Senator oder Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Aufstieg und Misserfolg, Glamour und Tragik lagen bei den Kennedys stets eng zusammen.

Jefferson Morley ist einer der Amerikaner, die sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Akten warten. Seit Jahren untersucht der US-Journalist das Kennedy-Attentat. Über seine Erkenntnisse hat er ein Buch geschrieben und führt einen Blog, der sich ausschließlich um das Mysterium des Attentates dreht. "Die Veröffentlichung ist eine große Sache in den USA. Es ist ungeheuerlich, dass es immer noch so viele Geheimhaltungen gibt", erklärt er. Morley glaubt, dass sich vor allem die CIA durch die Versiegelung der Akten schützen möchte. "In den Akten befinden sich Informationen, die äußerst peinlich für die CIA und das FBI wären“, erklärt er.

Er spricht von angeblichen Unterlagen im Zusammenhang mit der damaligen Watergate-Affäre unter Präsident Nixon. Dem Journalisten zufolge waren die so genannten "Watergate-Einbrecher", die damals die Parteizentrale der Demokraten einbrachen, hauptsächlich CIA-Mitarbeiter. Die Beweise befinden sich, so glaubt er, in den Kennedy-Akten des Untersuchungsausschusses, der nach dem Attentat umfangreich die Arbeit der CIA durchleuchtet. Es sei zu erwarten, dass die Akten nicht nur Erkenntnisse zum Attentat offenlegen, sondern über Amerikas Stellung während des Kalten Krieges allgemein Aufschluss bringen.

Unbeantwortete Detailfragen

Nach Angaben des U.S. Magazins Politico beschäftigt sich das Weiße Haus zwar derzeit mit der Veröffentlichung der Akten, Detailfragen bleiben aber bisher unbeantwortet. Ein Sprecher des Weißen Hause erklärte gegenüber Politico, man arbeite gemeinsam mit dem Nationalarchiv "an einem reibungslosen Prozess unter Annahme des Fristablaufs im Oktober 2017." Es sieht also gut aus für Jefferson Morley und andere Verschwörungstheoretiker.