Die Vereinten Nationen haben heute einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verabschiedet - zumindest mehr als 120 Mitgliedsstaaten. An den Verhandlungen in New York hat sich dagegen keine der Atommächte beteiligt. Im heute.de-Interview glaubt Mit-Initiatorin Beatrice Fihn trotzdem an den Erfolg des Vertrages.

Welchen Wert hat dieser Vertrag?

Ich denke, er sendet ein sehr starkes Signal an die internationale Gemeinschaft: dass der Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen die Zivilbevölkerung nicht akzeptabel ist. Das ist etwas, auf das wir uns schon beim internationalen Kriegsrecht, der Genfer Konvention, dem Verbot des Einsatzes von chemischen und biologischen Waffen und dem Einsatz von Clusterbomben geeinigt haben.

Wir haben für Atomwaffen bislang eine Art Ausnahme gehabt, sie waren etwas Besonderes. Aber sie sind Waffen und wenn sie eingesetzt werden haben sie katastrophale Folgen - wahllos Zivilisten zu töten - ganze Städte auszulöschen, dafür sind sie gebaut. Dieser Vertrag wird Druck auf die Atomwaffenstaaten ausüben

Beatrice Fihn ... ... ist die Geschäftsführerin von ICAN, der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. ICAN ist ein Zusammenschluss von 450 Organisationen aus mehr als 100 Ländern, die sich zum Ziel gesetzt haben ein weltweites Atomwaffenverbot durchzusetzen. Fihn selbst lebt in Genf (Schweiz) und arbeitete zuvor für WILPF, der internationalen Frauenvereinigung für Frieden und Freiheit, sowie für das GCSP, das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.

Sie haben gesagt, dieser Vertrag werde die Kommunikation verändern. Was meinen Sie damit?

Im Moment haben wir fünf Staaten, die eine Art Erlaubnis haben, diese Waffen zu besitzen. Und NATO-Staaten, die in eine Atomstrategie eingebunden sind. Und man denkt irgendwie, dass das ok ist und hinterfragt das nicht. Aber jetzt, mit einem internationalen Vertrag, behandeln wir das genauso bei chemischen und biologischen Waffen. Das wird die Dynamik ändern. Das wird schwierige Fragen für Länder wie zum Beispiel Deutschland aufwerfen: 'Sind wir bereit, Atomwaffen gegen Zivilisten einzusetzen?'

Wie passt das in eine Zeit, in der Länder wie zum Beispiel Nordkorea eine Atommacht werden wollen und andere versuchen, sie davon abzuhalten

Gerade zur Zeit ist es sehr wichtig und notwendig. Wir haben Nordkorea und einen US-Präsidenten, der sich irrational verhält und nicht wirklich eine Strategie hat. Und es handelt sich um sehr gefährliche Waffen. Beide Seiten könnten den Knopf drücken und wir könnten schnell einen Atom-Krieg haben. Das ist beängstigend. Und die Tatsache, dass wir bislang nicht in der Lage waren, zu sagen, das ist falsch, das ist illegal - das ist ein echtes Problem. Aber wir müssen das sagen: Die Planung und die Drohung des Einsatzes von Atomwaffen gegen Städte und Zivilisten ist nicht akzeptabel.