Ein weiteres Mal taucht "Terra X" in das dunkle Reich der Tiefsee ab, in die Kellergeschosse atemberaubender Korallenriffe, auf der Suche nach lebenden Fossilien.

In der ersten Folge "Tiefe See" des neuen Zweiteilers "Supertiere des Wassers" erzählt Dirk Steffens, wie es ist, im tiefen Ozean zu leben und welche besonderen Anforderungen dieser Lebensraum an seine Bewohner stellt.

von Mark Hugo

Im Meer tummelt sich das Leben. Und von Helgoland aus lässt es sich sehr gut beobachten. Das wussten auch die Forscherpioniere des 19. Jahrhunderts und gründeten dort die "Biologische Anstalt". Sie gehört noch heute zu den Top-Adressen - etwa bei der Suche nach den Geheimnissen des Planktons.

Eigentlich war es nur ein Netz, mit dem Johannes Müller das Meerwasser filterte, aber eines, das noch feinmaschiger war als der edelste Seidenstrumpf, den es damals gab. Mit ihm wollte Müller einem der großen Geheimnisse der Ozeane auf die Spur kommen. Müller lebte in der Blütezeit der Naturforschung. Charles Darwin veröffentlichte gerade sein Werk "Über die Entstehung der Arten". Überall gab es Expeditionen in die entlegensten Winkel der Erde, auf der Suche nach Ruhm und Entdeckungen. Johannes Müller dagegen zog es auf das eher beschauliche Helgoland. Beschaulich aber nur auf den ersten Blick, denn im Felswatt der damals britischen Nordseeinsel, in der riesigen unterseeischen Felslandschaft pulsierte das Leben.

Tausende Lebensformen

Dort, so glaubte er, waren die Bedingungen ideal für die Suche nach dem, was englische Fischer "feed", Nahrung, nannten. Nach einer Art Ursubstanz, die im Meer nicht greifbar, aber allgegenwärtig war. Müller filterte den "feed" mit seinem Netz aus dem Wasser, spülte ihn in ein gläsernes Becken und betrachtete ihn unter dem Mikroskop. Was er sah, dürfte ihm den Atem verschlagen haben: Tausende unterschiedlichster Lebensformen tummelten sich auf engstem Raum, manche schimmerten blau, andere grün, die meisten waren einfach nur durchsichtig. Krebse, Würmer, Quallen, Schnecken, Algen - Tiere und Pflanzen. Er hatte eine neue Welt entdeckt, eine mikroskopisch kleine neue Welt.

Biologische Anstalt im Jahr 1892

Quelle: Alfred-Wegener-Institut (AWI)

"Auftrieb" nannte Müller sie, beschrieb und katalogisierte akribisch, was er beobachtete. Erst später taufte sein Schüler Victor Hensen das tummelnde Leben in "Plankton" um, das altgriechische Wort für "das Umherirrende". Gemeint sind damit alle im Wasser lebenden Organismen, die sich allein durch die Strömung bewegen. Jetzt, durch Johannes Müllers Forschung, war den Oberen spätestens klar, welche Bedeutung Helgoland für die Wissenschaft hatte. Nach der Übernahme der Insel von den Briten gründete Preußen am 19. Mai 1892 dort die "Königliche Biologische Anstalt".

Mit Rundbrille und Köcher

Ein großer Name für das ehemalige Haus eines Polizeisekretärs. In dem schlichten, zweistöckigen Bau zwischen Post und einer Villa gingen von nun an bärtige Männer mit Rundbrillen ein und aus, sehr oft mit Köchern und wetterfesten Jacken bewaffnet. "Jedes Mal war es ein kleines Abenteuer", Proben zu sammeln und diese etwa mit immer besseren Mikroskopen zu untersuchen, erzählt Prof. Karen Helen Wiltshire, die die Biologische Anstalt heute leitet. Denn es gab viel zu entdecken.

Meeresbiologen auf Helgoland um 1865

Quelle: Alfred-Wegener-Institut (AWI)

Auch deshalb war es ein Abenteuer, weil sich die Herren gerne mal in die Haare kriegten. Während Müllers Schüler Hensen die Dinge streng mathematisch-statistisch anging, beobachtete und zeichnete etwa sein Kollege Ernst Haeckel lieber. Da war "null Interdisziplinarität", sagt Karen Helen Wiltshire. "Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu heute: Die Vernetzung der Disziplinen." Wer forscht, arbeitet zusammen, tauscht sich aus, zieht Forscher anderer Fachgebiete zu Rate.

Auf genau diese Weise arbeiten heute rund 90 Menschen in den fünf großen Gebäuden der Biologischen Anstalt, die inzwischen zum Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung gehört. Nicht mitgerechnet sind die vielen Gastforscher und Studenten, die hier vor allem im Sommer ein- und ausgehen. 38.000 Übernachtungen werden in den Gästehäusern der Anstalt pro Jahr registriert.

Kleine und große Tiere

Ein Forschungsschwerpunkt damals wie heute: das Plankton. Mindestens die Hälfte des Sauerstoffs auf der Welt wird von ihm hergestellt. Und: "Plankton ist die Basis des Nahrungsnetzes", sagt Wiltshire. Unzählige Lebewesen ernähren sich von ihm - darunter auch das größte Tier der Erde, der Blauwal, der die winzig kleinen Schwebetierchen und -pflanzen gleich tonnenweise vertilgt.

Biologische Anstalt Helgoland heute

Quelle: Alfred-Wegener-Institut (AWI)

Dabei ist es das Gewimmel im Wasser weit davon entfernt, abschließend erforscht zu sein. "Das Interessante ist: Die Artenvielfalt steigt stetig." Grund sei die Klimaerwärmung, erklärt die Direktorin. Die Lebensräume, vor allem in den Schelfmeeren, verändern sich so rasant, dass sich Natur und die Wissenschaftler ein regelrechtes Wettrennen liefern. Was das für die Ökosysteme, die Fischbestände und am Ende auch für den Menschen bedeutet, sei "eine riesige Frage von fast kosmischen Dimensionen". Die Wissenschaftler der Biologischen Anstalt seien dabei als "biologische Küstenforscher" besonders gefragt, sagt Wiltshire. Auch deshalb, weil das Eis in der Arktis und in Permafrost-Regionen schmilzt und damit viele unerforschte Küsten freigelegt werden. "Ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zukunft, in der wir immer wichtiger werden."

Wissen weitergeben

Weitere Links zum Thema Tiefseebergbau Schatzsuche mit unabsehbaren Folgen ARTIKEL

In noch einem Punkt sieht die Direktorin die Biologische Anstalt Helgoland in der Pflicht: Besonders in Zeiten gravierender Veränderungen müssten die Forscher ihren "Elfenbeinturm" verlassen und Wissen in verständlicher Form weitergeben. "Die Annahme, dass Wissenschaft eine Kunst ist, heißt noch lange nicht, dass man sie nicht verstehen kann", sagt Karen Helen Wiltshire. Das Interesse der Besucher auf der Insel jedenfalls sei groß. Das zeige der stetig steigende "Gummistiefel-Index", an dem abgelesen werden kann, wie oft das robuste Schuhwerk für Watt-Exkursionen ausgeliehen wird.