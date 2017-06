Der jüngste Film von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling kam am 17. November 2016 in die Kinos. "Volle Kanne" verrät, um was es in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" geht.

von Martin Krauß

Die Romane über den Zauberlehrling Harry Potter haben Joanne K. Rowling über Nacht bekannt gemacht - und die Buchbranche revolutioniert. Vor zwanzig Jahren erschien in England der erste Band der Reihe - und die Autorin zaubert auch heute noch munter weiter.

Eltern, Lehrer und Verleger hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Bücher lesen, das war Ende der 90er-Jahre nicht gerade angesagt. Die Digitalisierung lockte: Videospiel-Konsolen und Computer öffneten das Tor in virtuelle Welten, in denen die eigene Fantasie weniger zählte als der geschickte Umgang mit dem Joystick. Doch dann veröffentlichte am 26. Juni 1997 der britische Buchverlag Bloomsbury das Erstlingswerk einer arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter.

Joanne K. Rowling schrieb die Harry-Potter-Romane

Quelle: ap, Archivbild vom 30. Juli 2017

Die Erstauflage von “Harry Potter und der Stein der Weisen” umfasste nur 500 Exemplare. Dass der Zauberlehrling überhaupt eine Chance bekam, ist dem Verleger Barry Cunningham zu verdanken. Jahre später schrieb Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling in eine handgeschriebene und illustrierte Ausgabe von “Die Märchen von Beedle dem Barden” die Widmung: “Für Barry, den Mann, der daran geglaubt hat, dass sich ein zu langer Roman über einen jungen Zauberer mit Brille verkaufen könnte … Danke”.

Da waren die sieben Bände der Saga um Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei, längst ein Welterfolg. Die Abenteuer wurden in 78 Sprachen übersetzt. Mehr als 450 Millionen Exemplare gingen weltweit über den Ladentisch. Angesichts dieser Zahlen ist kaum vorstellbar, dass Verlage die Harry-Potter-Autorin mit ihrem Werk einst abblitzen ließen.

2017 ist ein Harry-Potter-Jahr

Rowling schaffte, wovon andere nicht zu träumen wagten. Fans der Buchreihe campierten am Erscheinungstag eines neuen Bandes vor den Buchläden, um Punkt Mitternacht den druckfrischen Roman in den Händen zu halten und drauf los zu schmökern. Auch Erwachsene griffen zu den Potter-Romanen über den Kampf zwischen Liebe und Machtgier, Harry Potter und Lord Voldemort. Damit ihnen die Lektüre nicht peinlich sein musste, brachte der deutsche Carlsen Verlag sogar Extraausgaben mit einem Cover für Erwachsene auf den Markt.

Manch einer wollte schließlich nicht mehr auf die deutsche Übersetzung warten - und griff lieber gleich zum englischsprachigen Original. Am 21. Juli 2007, vor knapp zehn Jahren, erschien dann der letzte Roman der Reihe. Doch Rowlings Magie lebte auch nach “Harry Potter und die Heiligtümer des Todes” weiter.

Das ist nicht zuletzt ihrem geschickten Marketing zu verdanken: Die Britin gilt als Meisterin der medialen Inszenierung. Die Marke “Harry Potter” nutzt sie dabei auch für wohltätige Zwecke: Zwei Schulbücher aus der Romanreihe brachte Rowling als reale Werke auf den Markt - die Erlöse gingen an Comic Relief, einer wohltätigen Organisation. Für ihre eigene NGO “Lumos” veröffentlichte sie die bereits erwähnten Zauberer-Märchen. Für wohltätige Zwecke wurden zudem exklusive Kurzgeschichten und sogar der Stuhl versteigert , auf dem sie vor zwanzig Jahren den ersten Harry Potter schrieb. Der Zauberlehrling blieb im Gespräch - und damit auch J.K. Rowling.

Erst Online-Plattform, dann Theaterbühne

Mit “Pottermore” schuf sie zugleich eine Onlineplattform, die von exklusiven Hintergrundinformationen und Geheimnissen über die Romanfiguren bis zum weltweiten Buchclub für Fans regelmäßig Potter-Neuigkeiten liefert. Dabei galt nach dem Abschluss der Romanreihe stets: Die Geschichte um Harry Potter selbst sei fertig erzählt.

Doch sag niemals nie: Was für James Bond galt, gilt auch für den bekanntesten britischen Zauberlehrling. Auf Basis einer Kurzgeschichte von Joanne K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany entstand das achte Harry-Potter-Abenteuer: Die Premiere des zweiteiligen Theaterstücks war 2016 in London. Es wurde gleich mit neun britischen Theaterpreisen ausgezeichnet. Das Manuskript dazu war hierzulande laut GfK-Entertainment das meistverkaufte Buch des vergangenen Jahres. Ab April 2018 ist “Harry Potter und das verwunschene Kind” dann auch am New Yorker Broadway zu sehen.