von Sabine Sexauer

Liebe, Enttäuschungen, Dramen - aber immer ganz nah an den Promis: Seit 20 Jahren berichtet "Leute heute" über die Schönen, Reichen und Berühmten. In 20 Jahren kommt viel Promi-Klatsch zusammen. Und von George Cloonys Arm-Berührung zehrt so manche Moderatorin noch heute.

20 Jahre Leute heute - 20 Jahre Champagner, Promi-Partys, Luxus-Reisen, Goodie-Bags? Aber Nein. Vielleicht ein Blick in den Kühlschrank unserer Redaktion: eine Flasche Cola light, ein Rest veganer Brotaufstrich, Thermalwasserspray fürs Gesicht und ein Stückchen Ingwer.

Promi-Geschichten sind nicht oberflächlich

Nicht sehr glamourös. Kein Champagner, kein Prosecco. Wäre auch kontraproduktiv. Denn fünf Tage die Woche seit 20 Jahren live auf Sendung zu gehen ist harte Arbeit. Auch wenn Glamour von außen leicht ausschaut: Promi-Berichterstattung benötigt Fingerspitzengefühl, Hingabe und Handwerkskunst. Damit die Sendung so daherkommt, wie sie sein soll: entspannt, unterhaltsam, emotional, ansprechend, informativ.

Nach 20 Jahren täglicher Promi-Berichterstattung kennt man sich aus. Wir wissen, wer gemeint ist, wenn über den Redaktionsflur gerufen wird: Angie (Angelina Jolie) ist mit Mad und Pax (den Kindern) unterwegs, Brad (Brad Pitt) hat die Zwillinge dabei. Wenn Herzogin Catherine einen Termin hat, erkennen wir, dass sie das Kleid trägt, das sie vor zwei Jahren schon mal bei einem Kinobesuch mit William anhatte. Und in welchen Filmen Elyas M'Barek mitgespielt hat oder wann Senta Berger Geburtstag hat, muss auch keiner aus der Redaktion mehr nachschlagen.

Promi-Geschichten sind oberflächlich? Das sehen wir anders! Geschichten über Menschen sind interessant. Und so viel anders sind Promis auch wieder nicht. In 20 Jahren lebt man viele unterschiedliche Leben mit - man sieht Kinder aufwachsen, Hochzeiten und gescheiterte Ehen, man beobachtet Psycho-Krisen. Und schließlich werden Menschen, über die man lange Jahre berichtet hat, krank - und müssen sterben.

Highlights: Royal-Hochzeiten und die Oscar-Nacht

Stars dann tatsächlich persönlich zu begegnen, ist oftmals viel weniger glamourös, als der Zuschauer sich das so vorstellt. Meist sitzt man sich in einem Hotelzimmer gegenüber. Oder man hält ihm oder ihr auf dem roten Teppich ein Mikro unter die Nase, während man von Kollegen anderer Sender einen Ellbogen ins Kreuz oder eine Kamera an den Kopf bekommt. Schöne Momente sind die, in denen man den Promis nahe kommt. Wenn man sie alleine zu einem Dreh trifft. Wenn sie sich öffnen, weil sie uns vertrauen. Sie wissen, dass wir sie gut behandeln, keine Geheimnisse ungewollt ausplaudern, nichts Falsches berichten.

Highlights, für Zuschauer und auch die Redaktion, sind tatsächlich Außenproduktionen, die Reisen zu großen Events. Die Goldene Kamera, das Filmfest in Venedig, royale Hochzeiten und die Verleihung der Oscars in Los Angeles - das ist auch für die Kollegen vor Ort immer wieder ein Erlebnis. Auch wenn sie danach erstmal ein Wochenende durchschlafen müssen.

Im Laufe der Jahre haben es uns die Promis leichter gemacht, über sie zu berichten. Haben wir 1997 noch bei Plattenfirmen und Künstler-Agenturen angerufen, um mehr über die Stars zu erfahren, recherchierten wir einige Jahre später im Internet. Inzwischen servieren uns die Promis ihr Leben auf dem Silbertablett: in den sozialen Medien. Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat sind in unsere Büros eingezogen, wir tragen die Geschichten mit uns herum, haben Prinz Harry und Mariah Carey auch in der U-Bahn auf dem Smartphone dabei.

Dustin Hoffman klaut alte Fellmütze

Fast so gut wie die Geschichten vor der Kamera sind die Anekdoten hinter der Kamera, die man sich heute noch in der Redaktion erzählt. Auf dem eiskalten roten Teppich bei der Goldenen Kamera hat sich Dustin Hoffman etwa die Fellmütze einer Kollegin geklaut und selbst aufgesetzt. Überhaupt war die Fellmütze ein richtiger Hingucker: Zuvor hatte sich Goldie Hawn entzückt nach ihr erkundigt - allerdings wenigstens den Anstand gehabt, sie nicht zu klauen. Die Mütze war "second hand", mehr als 40 Jahre alt - und wurde schon von der Schwiegermutter der Kollegin getragen.

Ein Kollege musste ebenfalls bei der Goldenen Kamera Miss Piggy auf dem roten Teppich interviewen - ein äußerst merkwürdiges Erlebnis für ihn. Zumal sie in einer Limousine vorfuhr, hinter der er dann gebückt herlaufen musste. Und eine Antwort hat er auch nicht bekommen.

Die Mädels freuen sich gern mal über Berührungen von Stars. Als Ralf Bauer zu Besuch in der Redaktion war, scharten sich alle Mädels in einer Traube um ihn. Colin Farrells Hand auf der Schulter und ein sehr kräftiger Händedruck von Chris Hemsworth bleiben unvergesslich. Und ja, "Leute heute"-Moderatorin Karen Webb schwärmt noch heute von George Clooney, der in Venedig ihren Arm angefasst hatte.

Die 20 Jahre "Leute heute" sind schnell vergangen. Für die Redaktion und alle anderen, die daran beteiligt sind, ein Fest. Und für die Zuschauer hoffentlich auch!