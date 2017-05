Pokemon Go mal andersherum. In Basel werfen oder schießen lebensgroße Pikachus mit einem Riesenkatapult überdimensionierte Gummibälle auf Spieler, die in ihre Mobilgeräte vertieft sind.

von Marius Reichert

Füttern, spielen, pflegen, hegen - oder sterben: Heute vor 20 Jahren kommt das Tamagotchi nach Deutschland und löst einen nie dagewesenen Hype aus. Ist es doch das erste Game mit emotionaler Bindung an den Spieler. Das Kult-Spielzeug wird zwei Millionen Mal verkauft.

12. Mai 1997. Schlangestehen für das virtuelle Haustier. Die Tamagotchi-Welle schwappt von Japan nach Deutschland. Kaum jemand, der es nicht will. "Das war der absolute Renner auf dem Schulhof. Ich hatte extra gespart, und musste noch warten, weil es zunächst ausverkauft war", sagt Jihong Lin, Fan der ersten Stunde aus Frankfurt. Daraus sollte sich eine große Leidenschaft entwickeln. Bis heute sammelt die Psychologin Tamagotchis - in allen Formen und Farben. "Es ist einfach niedlich und man kann es überall mithinnehmen."

Bedürfnisse wie ein reales Haustier

Das Prinzip ist simpel: Die kleinen Küken führen ihr eigenes Leben, haben Bedürfnisse wie ein reales Haustier. Schlafen, essen, Pipi machen - und das alles auf einem briefmarkengroßen, schwarz-weißen Bildschirm. Wer sich nicht ausreichend kümmert, riskiert, dass das Tamagotchi stirbt.

Jubiläums-Aktion Pünktlich zum Jubiläum lässt Hersteller Bandai seine Tamagotchis wiederaufleben: In sechs verschiedenen Versionen kommen sie auf den Markt - in zwei Größen mit alter Pixel-Grafik, aber in neuen Farben. Derzeit gibt es die Retro-Küken allerdings nur in Japan. Aber die Eier können auch über Amazon Japan bezogen und damit auch nach Deutschland geliefert werden. Für die ersten Tamagotchis - damals für 30 Mark - legen Sammler heute übrigens mehrere hundert Euro auf den Tisch. Ganz seltene Exemplare kosten auch mal bis zu 4.000 Euro.

1996 in Japan erfunden wird das Tamagotchi weltweit ein großer Erfolg. 35 Millionen Exemplare will der japanische Hersteller Bandai verkauft haben. In Deutschland sollen etwa zwei Millionen Tamagotchis einen fürsorglichen Besitzer gefunden haben.

Kulturwissenschaftler Christian Huberts erklärt im Interview mit heute.de den Hype um das Tamagotchi. "Es war damals ein sehr neues Phänomen, dass ein Spiel so stark in den Alltag eindringt - an der Supermarktkasse, im Unterricht, im Park." Normalerweise fänden Spiele in ihrer eigenen Realität statt - und seien damit getrennt von der wirklichen.

Psychologen heben den Zeigefinger

Doch kein Hype ohne Kritik. Psychologen weltweit nehmen das Tamagotchi unter Beschuss. Der Besitz führe zum viel zu frühen Abschied von Hoffnungen und Träumen. Doch so schnell das Tamagotchi kommt, so schnell ist es auch wieder weg. "Das Spielprinzip hat sich schnell erschöpft", sagt Kulturwissenschaftler Christian Huberts. "Wenn das Tamagotchi ein, zwei Mal gestorben war, wurde es schnell langweilig." Die Folge: Das Tamagotchi gerät schnell zum Ladenhüter.

Geburt des Tamagotchi Die Idee stammt aus Japan. Eine Angestellte des Herstellers hatte bemerkt, dass sich viele japanische Kinder ein Haustier wünschten. Doch viele Wohnungen waren schlichtweg zu klein, kaum Gartenanlagen und die Zeit war auch zu knapp. Das brachte sie auf die Idee eines virtuellen Haustiers. Der Videospielhersteller Nintendo adaptierte die Idee und erzielte mit einem künstlichen Hund als Haustiert große Erfolge.

2004 erlebt es ein Revival - zumindest ein kurzes. Sieben Jahre nach Markteinführung kommt das Tamagotchi mit Änderungen daher. Jihong Lin erinnert sich: "Da kamen bei mir echte Nostalgiegefühle hoch." So neu und revolutionär präsentiert sich das Tamagotchi 2.0: "Wir konnten die Tamagotchis jetzt verbinden, was vor allem für uns Fans schön war. Es war also nicht mehr so für sich, man konnte Familien gründen und Kinder zeugen." Ein Versuch, das Tamagotchi an veränderte Spielgewohnheiten anzupassen. Doch auch dieser Versuch scheiterte, denn die Verkaufszahlen waren miserabel.

Zu viel bessere Konkurrenz

Heute spielt das Tamagotchi auf dem Spielemarkt kaum noch eine Rolle. Der Hersteller hat sich aus Deutschland zurückgezogen. "Es gibt einfach zu viel Konkurrenz", meint Christian Huberts. Spiele wie Pokémon Go, die ebenfalls in die Realität eingreifen, seien deutlich ausgefeilter und grafisch ansprechender als das Tamagotchi. Es fehlt das Abenteuer, die Herausforderung.

Fans wie Jihong organisieren sich allenfalls noch in Facebook-Gruppen. Neue Tamagotchis gibt es nur noch in Japan. Das bedeutet Aufwand: "Wir müssen neue Modelle teuer in Japan bestellen und nach Deutschland schicken lassen. Das ist ein sehr anstrengender Prozess", sagt Jihong Lin. Aber diesen Aufwand nehmen echte Fans gerne in Kauf - für ein besonderes Spielzeug mit Kultcharakter.