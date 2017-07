Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC hat Guard Lamont Jones verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom montenegrinischen Meisterschaftszweiten KK Mornar Bar und unterschrieb beim MBC einen Einjahresvertrag. Wie der Verein am Freitag mitteilte, ist damit die Kaderplanung so gut wie abgeschlossen. Nur noch ein Transfer soll getätigt werden. In der abgelaufenen Saison markierte Jones 15,8 Zähler, 1,6 Rebounds und 3,8 Assists pro Spiel. "Er war in den Wettbewerben, die er gespielt hat, einer der wichtigsten Spieler seines Teams, welches für ihn immer im Vordergrund stand", sagte Cheftrainer Igor Jovovic.