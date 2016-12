In Wien fängt der Balkan an …

von Stephan Merseburger

Das beherrschende Ereignis für Stephan Merseburger, Korrespondent im ZDF-Studio Wien, war in diesem Jahr die Wahl des österreichischen Präsidenten: Pleiten, Pech, Pannen und ein zäher Wahlkampf mit Norbert Hofer als möglichem Sieger. Es kam bekanntlich anders. Ein Drama in sechs Akten.

1. Akt: Politisches Erdbeben

In einer heute.de-Serie blicken die Auslandskorrespondenten zurück.

Der 24. April war ein Paukenschlag. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl schaffte es kein Kandidat der etablierten Parteien in die Stichwahl. So etwas hatte es in Österreichs zweiter Republik noch nicht gegeben. Das war eine historische Ohrfeige der Wähler für die Sozialdemokraten und die Konservativen. In einer fahrlässigen Mischung aus Hochnäsigkeit und Siegesgewissheit stellten die beiden Parteien, die Österreich seit gefühlten Ewigkeiten in großer Koalition regieren und sich dabei blockieren statt das Land zu reformieren, alte Kandidaten ohne Charisma auf.

Sie landeten beide vernichtend abgeschlagen bei elf Prozent. Rechtspopulist Norbert Hofer dagegen holte sensationelle 35 Prozent und der grüne Europaanhänger Alexander Van der Bellen 21 Prozent. Diese beiden in der Stichwahl, das war mehr als nur Wiener Theaterdonner, es war ein politisches Erdbeben, das Österreich erschütterte.

2. Akt: Briefwahlkrimi

Der zweite Wahlgang am 22.05. wurde zum nervenzehrenden Krimi, mittlerweile schaute ganz Europa auf Österreich. Schließlich drohte mit Hofer ein Rechtspopulist, der Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Marko Germania ist, für fremdenfeindliche Positionen steht und mit dem Öxit gespielt hatte, in die Hofburg einzuziehen. Am Wahlsonntag selbst gab es kein Ergebnis, zunächst mussten die Stimmen der Briefwähler ausgezählt werden. Am Montag war klar: Alexander Van der Bellen hatte gewonnen, "arschknapp" wie er selbst sagte, mit 30.000 Stimmen Vorsprung.

3. Akt: Wahlanfechtung

Doch die FPÖ, die noch nie so viele, nämlich fast die Hälfte aller Stimmen bekommen hatte, säte schon am Wahlsonntag Zweifel, dass es bei der Stimmenauszählung mit rechten Dingen zugegangen sei. Am 8. Juni kündigte sie an, die Wahl anzufechten. Es habe Regelwidrigkeiten und wahrscheinlich Wahlfälschung gegeben. Es gehe um das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen, deshalb müsse die Wahl angefochten werden. Schlechte Verlierer? Das wiesen die Rechtspopulisten empört von sich und stilisierten sich stattdessen zu Hütern der Demokratie.

4. Akt: Wahlwiederholung

Eine Wiener Redensart In Wien fängt der Balkan ist eine Redensart, die besagt, dass Schlendrian, Vetternwirtschaft und Korruption hier durchaus verbreitet sind. Der große Fürst Metternich (1773 - 1859) soll gesagt einmal haben "der Balkan beginnt am Rennweg". Der Rennweg ist eine Straße im Osten Wiens. Metternich hatte dort seinen Palais. Wien war damals das politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Habsburger Monarchie, die Gebiete vom Bodensee bis zu den Karpaten und von Böhmen bis Dalmatien umfasste. Heute ist Wien ein multikultureller Schmelztiegel, viele Wiener haben ihre Wurzeln in den Ländern Osteuropas.

Am 1. Juli sprach der Verfassungsgerichtshof sein Urteil. Die Stichwahl musste wiederholt werden. Es habe zu viele Regelwidrigkeiten von Wahlhelfern gegeben, darunter waren übrigens auch FPÖ-Mitglieder. Eine Manipulation mit Einfluss auf das Wahlergebnis konnte allerdings nicht festgestellt werden. Deshalb hinterließ das Urteil viele Beobachter ratlos. Die Schlampereien, die bei der Präsidentenwahl zutage traten, hatte es in ähnlicher Form auch bei anderen Wahlen gegeben. Wiederholen kann man diese zwar nicht, aber eine Art Generalverdacht konnte entstehen, gegenüber Wahlen, diesem fundamentalen Element der Demokratie. In Wien fängt der Balkan an…

5. Akt: Verschiebung der Wiederholung

Der Verfassungsgerichtshof hatte den 22. Oktober für die Wiederholung der Stichwahl festgelegt. Doch wegen eines defekten Klebstoffes, der zum Teil aus deutscher Produktion stammte, konnten einige Briefwahlumschläge nicht dauerhaft verschlossen werden. Der Peinlichkeit einer neuen Erfolg versprechenden Anfechtung wollte man in Wien aus dem Weg gehen. Also entschloss man sich lieber, die Wiederholung der Stichwahl zu verschieben. Der Spott war trotzdem da, Österreich wurde zur internationalen Lachnummer.

6. Akt: Grande Finale

Für den 04. Dezember., den Tag der Wiederholung der Stichwahl, hatten alle Umfrageinstitute ein knappes Rennen vorhersagt. Fragte man die Menschen, sagten die meisten: der Hofer wird’s. Es kam anders. Der überzeugte Europäer Alexander Van der Bellen siegte mit knapp 54 Prozent der Stimmen überraschend deutlich. Warum?Die Erde hatte sich im Krisenjahr 2016 bedrohlich weitergedreht. Erst der Brexit, dann Trump. Der weltweite Vormarsch des Rechtspopulismus schien unaufhaltsam. In dieser wirren Weltenlage gingen die Österreicher lieber auf Nummer sicher. Sie sorgten sich um das Ansehen ihres kleinen Landes im Ausland und bremsten Rechtsaußen - vorerst zumindest - aus. In Brüssel, Paris und Berlin schaute man an diesem Dezemberabend ausnahmsweise einmal ganz genau auf das kleine Österreich und am Ende herrschte große Erleichterung. Wien, wo der Balkan anfängt, sei Dank.