Ein Lkw rast in Nizza in eine Menschenmenge: mindestens 84 Menschen sterben. Wer steckt hinter diesem Anschlag? Was genau passierte? Nicola Foltys mit dem aktuellen Stand.

Der IS-Terror zieht eine Schreckensbilanz für das Jahr 2016. Anschläge fanden in Frankreich und Belgien in Nizza, Brüssel und Paris statt.

von Theo Koll

Eine zauberhafte Feier am Pariser Eiffelturm und gleichzeitig sterben Menschen beim schweren Anschlag von Nizza. Für Paris-Korrespondent Theo Koll hat sich der Abend des 14. Juli 2016 ganz besonders ins Gedächtnis gebrannt.

Es gibt Tage im Leben, die könnten emotional kaum weiter gespannt sein. Der 14. Juli 2016 war so ein Tag. Die Fußball-EM war vorbei - und das ohne den befürchteten Terroranschlag. Frankreich atmete tief durch, feierte sich und seinen nationalen Bastille-Tag.

Nationalfeiertag in Paris am 14.07.2016

Quelle: imago

Am Abend des 14. gehört neuerdings ein Klassikkonzert mit spektakulärem Feuerwerk dazu - beides direkt am Eiffelturm. Ich durfte das Konzert moderieren, es sollte am nächsten Tag im ZDF gesendet werden.Wir standen auf der Pressetribüne, die noch von der EM-Berichterstattung übriggeblieben war, unter uns rund hunderttausend fröhliche, friedliche Menschen, die auf Decken saßen, picknickten und der Musik lauschten - der Eiffelturm jeweils in den schönsten Farben angestrahlt. Das war in diesem terrorgebeutelten Land ein phantastischer Moment.

Hässliche Eilmeldung auf dem Mobiltelefon

Der Manager der Pressetribüne, den ich während der EM dort immer wieder getroffen hatte, kam irgendwann im Laufe des Abends zu mir und meinte, wir müssten jetzt gemeinsam anstoßen - er habe gerade seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Wir alle standen da, tief gerührt und den Moment genießend - das Leben kann wahrlich schlimmer sein.

Und das bewies es leider nur wenige Momente später. Mein Mobiltelefon spukte eine hässliche Eilmeldung nach der anderen aus - in Nizza war ein Attentäter mit einem LKW über die Promenade gerast, hatte während der dortigen Feiern reihenweise Menschen überfahren. Licht und Schatten, großes Glück und noch größeres Unglück - alles an einem Abend.

Bewusst Kinder als Opfer hingenommen

Theo Koll, ZDF-Studio Paris

Quelle: ZDF

Für Frankreich bedeutete dieser dritte große Anschlag innerhalb von anderthalb Jahren, dass die Terrordrohung - bei allem Willen sich nicht beeindrucken zu lassen - nun noch tiefer einsickern würde, in ein eh schon verwundetes Land. Diesmal waren auch noch viele Kinder unter den Opfern - in diesem Wettbewerb des Grauens offensichtlich ganz bewusst in Kauf genommen, denn der Täter lebte in Nizza, und musste wissen, dass auch viele Familien zum Feuerwerk des 14. Juli gehen würden.

Und ein LKW als Tatwaffe - wie auch jetzt in Berlin - das war die Bedrohung aus und im Alltag, verbunden mit der Botschaft: jeder ist jederzeit gefährdet. Spätestens seit Nizza werden die Franzosen dieses Gefühl nicht mehr los.

Frankreich ist xenophober geworden

Der Ausnahmezustand wird ein ums andere Mal verlängert, mittlerweile bis nach den Wahlen. Im Ursprungsland der Menschenrechte ohne jede Diskussion. Der Begriff "Aufklärung" scheint durch den Terror eine andere Konnotation bekommen zu haben. Frankreich ist xenophober geworden, die Zahl der anti-muslimischen Anschläge hat stark zugenommen, kulturelle Abwehrreflexe ebenso. Eine Reihe von Bürgermeistern erließ für Ihre Gemeinden Burkini-Verbote, bis das oberste Gericht dem Einhalt gebot. Immigration ist für 45 Prozent der Franzosen negativ besetzt, nur 12 Prozent sehen darin einen positiven Effekt. Eine Mehrheit sieht auch gleich noch die ganze Globalisierung negativ.

Politisch ist das Land nach rechts gerückt. Die Bürgerlichen haben mit François Fillon den Kandidaten aufgestellt mit dem radikalsten Reformprogramm. Er fordert die 39 Stunden Woche, das Rentenalter soll auf 65 erhöht werden, eine halbe Million Stellen im Staatsdienst abgebaut werden. Frankreich, sagt er, brauche nicht nur eine Reihe von Reformen, sondern einen echten Schock. "Wir sind in einer Situation der Fast-Pleite", so Fillon.

Fillon mit besten Aussichten der nächste Präsident zu werden

Nach dem bisherigen politischen Kräftestand hat Fillon die besten Aussichten der nächste französische Präsident zu werden. Er dürfte mit Marine Le Pen vom Front National in das Duell des 2. Wahlgangs einziehen - und sollte dann dort eine demokratische Mehrheit bekommen. Aber - das ist die Arithmetik. Ob die Franzosen sich wirklich einen Präsidenten wählen, der ihnen harte Reformen und Einschnitte abverlangen will - bisher haben sie solch polit-pragmatisches Verhalten nicht bewiesen.

Und Brexit und Trump haben auch französische Polit-Propheten gelehrt, dass Vorhersagen derzeit generell eher töricht sind. Präsident François Hollande hat wegen besonderer Unbeliebtheit zwar auf eine erneute Kandidatur verzichtet und seine sozialistische Partei ist tief gespalten.

Wahl wird lange spannend bleiben

Aber - da gibt es noch den jungen Politstar Emmanuel Macron und seine Bewegung En Marche. Eine aktuelle Umfrage bescheinigt ihm gerade eine größere Beliebtheit als François Fillon. Er wäre, meint die Mehrheit, ein besserer Präsident als der Kandidat der Republikaner.Will sagen, diese für Frankreich und Europa so wichtige Wahl könnte noch sehr lange sehr spannend bleiben.