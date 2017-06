Damals warnten nur wenige Kritiker, dass die Siedlungen im Westjordanland Israel zum Verhängnis werden könnten. Heute, 50 Jahre später, mit mehr als 500.000 Siedlern in den palästinensischen Gebieten, werden sie als Haupthindernis für Frieden angesehen. Sie sind Streitpunkt in der internationalen Staatengemeinschaft und in Israels Gesellschaft. Denn mit jeder neuen Siedlung, die entsteht, wurden die Rechte der Palästinenser mehr eingeschränkt. Jede Siedlung wird von Soldaten geschützt, jede Siedlung ist nur über Checkpoints erreichbar, jede Siedlung ist von Mauern umgeben.

Israel vollzieht einen überraschenden Präventivschlag, der dritte Nahostkrieg beginnt. Israels Luftwaffe zerstört binnen weniger Stunden fast die ganze ägyptische Luftwaffe am Boden. Die Nachbarländer Syrien und Jordanien greifen in den Krieg ein, auch ihre Luftwaffen werden zu großen Teilen zerstört. In weniger als einer Woche stehen das Westjordanland, die gesamte Sinai-Halbinsel, der Gazastreifen, Ost-Jerusalem sowie die syrischen Golanhöhen unter israelischer Militärverwaltung.

Und so sehen die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Sechs-Tage-Krieges auch entsprechend unterschiedlich aus. Premierminister Netanjahu versammelte bereits vor ein paar Tagen sein Kabinett symbolträchtig an der Klagemauer in der Altstadt von Ost-Jerusalem. Die unteilbare, ewige Hauptstadt Israels - so betrachtet die Regierung und die Mehrheit der Israelis Jerusalem -, das sollte noch einmal bekräftigt werden, auch wenn international der Status von Jerusalem nach wie vor umstritten ist.

In Tel Aviv dagegen demonstrierten rund 30.000 Menschen gegen die Besatzungspolitik und fordern die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung. 30.000 klingt zwar nach einer großen Demo, doch die Besatzungsgegner in Israel sind längst in der Minderheit. Das alte "Peace Camp" scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein, linke Kritiker haben an Bedeutung verloren, oder wie es der Historiker und Schriftsteller Mosche Zimmermann beschreibt: "Weil die Mehrheit in Israel, die rechts orientiert ist, heute so etabliert ist, sind Stimmen vom linken Flügel für sie weniger bedeutsam. Wir sind zu den Clowns der Gesellschaft geworden, die linken Akademiker und Politiker, das sind die Schwärmer, die Spinner, die Clowns."

Experte: Frieden in naher Zukunft utopisch

Warnungen, 50 Jahre Besatzung hätten die Gesellschaft korrumpiert, verhallen. Denn mit dem Status Quo können die meisten Israelis gut leben. Daniel Bar Tal hat als Offizier einer Panzereinheit im Sechs-Tage-Krieg gekämpft. Heute ist er Psychologieprofessor. Damals hätten sie das Gefühl gehabt, eine große Katastrophe verhindert zu haben, einen großen Sieg errungen zu haben. Doch heute hätte Israel anlässlich des "Jubiläums" keinen Grund mehr zum Feiern, meint er. Die Besatzung habe nicht nur den Palästinensern, sondern auch der israelischen Gesellschaft geschadet. Doch das würde in Israel weitgehend verdrängt, erklärt der Psychologe - und so würde wohl in naher Zukunft kein Frieden erreicht.