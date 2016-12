In der kurzen Vorbereitung auf die WM zieht Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trotz des Terminstresses seiner Spieler die Zügel an. "Wir haben nicht viel Zeit, darum werden wir in den nächsten Tagen Gas geben", sagte Sigurdsson einen Tag nach dem letzten Hinrunden-Spieltag der Bundesliga. In der Sportschule Kamen-Kaiserau bereitet sich der Europameister seit Mittwoch auf die WM in Frankreich vor, zunächst bis zum 30.Dezember und dann wieder ab dem 2.Januar. WM-Auftakt ist am 13.Januar gegen Ungarn. Vorher gibt es noch zwei Testspiele gegen Rumänien am 3.Januar und Österreich am 9.Januar.