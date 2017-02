90 Jahre alt wird Queen Elizabeth II. heute und ganz Großbritannien gratuliert. Die Monarchin ist bei ihren Untertanen so beliebt wie nie zuvor. Premier Cameron würdigte sie als "Fels in der Brandung"

von Andreas Stamm, London

Sie ist eine Regentin der Rekorde – DIE Queen ganz einfach. 65 Jahre auf dem Thron, das dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt. Ihr "Saphir-Jubiläum" ist ein weiterer Meilenstein im Leben ihrer Majestät Elisabeth II. – und dem ihrer Untertanen. Die eine besondere Beziehung verbindet, mit Höhen und Tiefen.

"Man muss es mal ganz klar benennen", erklärt eine der Kennerinnen des britischen Königshaus, Roya Nikkhah. "Elisabeth II. ist für quasi alle, die im ganzen Vereinigten Königreich leben, die einzige Königin, an die sie sich überhaupt erinnern können." Manche werden sich aber schon noch erinnern. 6. Februar 1952, Sonderausgaben der Londoner Tageszeitungen verkünden: Georg VI. ist tot. Mit nur 56 Jahren stirbt er völlig überraschend an Lungenkrebs.

"Zum Feiern war ihr nie zu Mute"

Die Thronfolgerin, seine Tochter Elisabeth, weilt an diesem Tag in Kenia, ein Staatsbesuch. Zwei Tage dauert es damals, bis sie zurück in London ist. Ganz in schwarz gehüllt - Elisabeth II. Es herrscht Staatstrauer, und die damals 25-jährige trauert um ihren geliebten Vater. "Deshalb sind die Jubiläen für sie eigentlich ein Graus", so Roya Nikkhah. "Am liebsten ist sie auf ihrem Landsitz in Sandringham, ganz privat, im Gedenken an ihren Vater. Zum Feiern war ihr nie zu Mute."

Und es gab Zeiten, da war auch vielen Briten nicht zum Feiern zu Mute, wenn es um Elisabeth II. ging. Doch der Anfang: eine Liebesgeschichte. Nachdem der Schock über den Tod des Vaters verflogen ist, schließen sie die junge, hübsche Königin in ihr Herz. Ihre Krönung 1953 ist ein Ereignis. Hundertausende Briten kauften sich ihren ersten Fernseher, um live mit dabei zu sein.

Pflichterfüllung als Motto

Der damals amtierende Premierminister Winston Churchill schwärmt von ihr. Sie symbolisiert den Neuanfang, Hoffnung auf eine bessere Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und vielen gibt sie Halt in dieser Zeit, die von Nahrungsmittelrationierung und politischen Umbrüchen geprägt ist. Das britische Empire zerfällt, die Völker des Weltreichs werden unabhängige Staaten, eine Großzahl bleibt im Commonwealth lose mit dem Mutterland verbunden. Auch wenn die Queen dort oft noch Staatsoberhaupt ist, ist es eine mehr symbolische Rolle. Die Nation muss sich neu erfinden, die Queen ist die Konstante in Zeiten des Umbruchs.

Pflichterfüllung, das war von Tag eins ihr Motto als Königin. Und alles streng nach Protokoll. Was vor allem in den Anfangsjahren ein Erfolgsrezept ist, wird spätestens Anfang der 90er Jahre zum Ballast. Drei der vier Ehen ihre Kinder gehen in die Brüche, die Boulevard-Presse treibt die Royals vor sich her. Ein Skandal jagt den nächsten. Das sollen Vorbilder sein? Immer mehr Menschen wenden sich vom Königshaus ab.

Wendepunkt durch Tod von Diana

"Durch die 90er Jahre hindurch war vor allem die Geschichte zwischen Thronfolger Charles und Diana eine schmachvolle Nummer", so Königshaus-Experte Robert Jobson. "Das Drama um die Selbstmorddrohungen von Diana. Die ganzen Bücher über ihr Privatleben, die beiderseitigen Vorwürfe. Diese Schlammschlacht hat der Monarchie als Ganzes enorm geschadet. Sie fast zu einer Lachnummer gemacht."

Als Diana bei einem Autounfall 1997 kurz nach der Scheidung stirbt, kocht die Stimmung. Die Queen schätzt die Lage völlig falsch ein. Bleibt mit Dianas Kindern in Schottland, um sie zu schützen. Doch das Volk will sie in London sehen, an der Spitze der Trauernden. Es ist ein Wendepunkt, die Monarchie steht als Ganzes auf der Kippe. Als sie in den Buckingham-Palast zurückkehrt, gibt sich Elisabeth fast reumütig. Und erkennt, dass sich etwas ändern muss. "Diana war so ganz anders als alle anderen in der königlichen Familie", erzählt Roya Nikkhah. "Sie war die Prinzessin, die mit ihren Kindern in der Kensington High Street zu McDonalds ging. Die ein Diadem trägt, aber mit den Kindern einfach mal in einem Vergnügungspark auftaucht. Um ihnen zu zeigen, was normales Leben ist. Das hat es vorher nie gegeben und hat deutlich gemacht, wie verstaubt die Monarchie war.“

Kaum vorstellbar: Jemand anders auf dem Thron

Das Image aufzupolieren: Das bestimmt seitdem, seit 20 Jahren, das Handeln der Queen. Keine Skandale mehr, aus den Fehlern lernen. Sich offen, volksnah zeigen und doch über die Dingen stehen. Eigentlich die Rolle ihres Lebens. "Im Privaten gilt die Queen als äußerst humorvoll und witzig, man mag es kaum glauben", so Roya Nikkhah. Und so wird heute getwittert, für Olympia 2012 ein Stunt mit James Bond inszeniert, und das, was sie seit Beginn Regntschaft ausgemacht hat, steht nun wieder ganz hoch im Kurs: Pflichterfüllung, Standhaftigkeit, Bescheidenheit, ein Halt für das Volk in unsicheren Zeiten. Ein Vorbild, zu dem man aufschauen kann.

Die Monarchie ist so beliebt wie nie. Wie ist es auch möglich, einer Frau böse zu sein, die 90 ist. Genau 65 Jahre im Amt. Bald 70 Jahre verheiratet mit der Jugendliebe, Prinz Philip. Sie ist die am häufigsten fotografierte Person überhaupt, das weitgereiste, dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt. Eine Königin mit Lkw-Führerschein. Eine Regentin der Rekorde. Nur eins scheint den Briten noch unmöglicher: dass irgendwann mal jemand anderes auf dem Thron sitzen könnte als DIE Queen.