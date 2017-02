Ein Blick hinter die Kulissen des Filmfestivals in der Hauptstadt - per Instagram und Snapchat! Hier ein kleiner Vorgeschmack!

Großes Kino: Der Bär ist los. Mit "Django" über den Jazz-Gitarristen Django Reinhardt ist die 67. Berlinale gestartet. In den kommenden Tagen lockt Berlin wieder die Kinofans in seine Filmtheater. Politisch wie kaum kein anderes Festival zeigt die Berlinale fast 400 Filme aus 71 Ländern. Erste Aus- und Einblicke.

Zuversicht in dunklen Zeiten

von Carola Wedel

Berlinale-Direktor Kosslick ist stolz. Viele der 18 Wettbewerbs-Filme seien eine Antwort auf das, was gerade geschehe, nicht nur in den USA. Sie handeln von Toleranz und Akzeptanz, von Globalisierung, Migration und Werten. Bei allem politischen Schrecken gehe es "um Mut, Zuversicht und Heiterkeit".

Szene aus dem Film "Django"

Quelle: Berlinale / Roger Arpajou

So startet das Festival mit einem Film über Django Reinhardt, der mit seiner Musik den Faschisten entgegengetreten ist. Der französische Sinti und erfolgreiche Jazzgitarrist bietet den Nazis - nach langem Ringen, denn sie feiern ihn als Star - Paroli, stellt sich auf die Seite der Opfer und Verfolgten. Ein Erstlingsfilm aus Frankreich, kein Amüsement und keine Hollywoodprominenz - aber in diesem Jahr der richtige Eröffnungsfilm.

Dreimal Liebe auf Leinwand

Carola Wedel, Redaktion Kultur

Quelle: ZDF/Juergen Detmers

Auch im Wettbewerb: "Una mujer fantastica" von Sebastian Lelio aus Chile ist eine ZDF-Koproduktion. Die unerhörte Liebesgeschichte eines schönen Transvestiten mit einem verheirateten Mann. Volker Schlöndorff, das erste Mal seit 2000 wieder auf Bärenfang, erzählt ebenfalls von der Liebe in "Rückkehr nach Montauk" mit Nina Hoss und Stellan Skarsgard. Viel Biografisches in der Wiederbegegnung mit einer Frau, die der Hauptprotagonist einst in New York verlassen hat. Einer von drei deutschen Filmen im Wettbewerb.

Szene aus dem Film "Pokot"

Quelle: Berlinale / Robert Paeka

Und Liebe zum dritten: In "Pokot" entlässt die polnische Regisseurin Agnieska Holland am Ende einer sehr düsteren Geschichte ihre Protagonisten in ein fast überoptimistisches und zugleich subversives Happy End. Die deutliche Metapher für die politischen Missstände im östlichen Europa ist ebenfalls eine ZDF-Koproduktion.

Weniger Hollywood als sonst

Aus den USA kommt "The Dinner" mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Cogan und Rebecca Hall. Wir sind gespannt, was die Schauspieler über ihre Rollen hinaus in Berlin aus dem Land der "unbegrenzten Möglichkeiten" erzählen. Weitere Stars: Hugh Jackman, Robert Pattinson, Sally Hawkins, Geoffrey Rush, Kristin Scott Thomas, Gillian Anderson sowie Ewan McGregor. Nicht so viele wie sonst.

"The Dinner" mit Richard Gere

Quelle: Tobis Film

Dafür zum ersten Mal im Berlinale-Wettbewerb Regielegende Aki Kaurismäki. Sein "The other side of hope" ist eine zauberhafte und zugleich drastisch, lakonisch erzählte Geschichte über einen geflüchteten Syrer im heutigen Finnland. Typisch Berlinale.

Auch typisch ist die Jury des Wettbewerbs. Unter Präsident Paul Verhoeven und neben Julia Jentsch und Maggie Gyllenhaal, Regisseuren und Produzenten, auch der für seine eindrucksvollen Installationen weltweit bekannte Künstler Olafur Eliasson.

92 Dokumentarfilme vertreten

Nur ein Film im Wettbewerb ist eine Doku: "Beuys", ein Biopic über den streitbaren Künstler mit dem Filzhut mit bisher noch nie gezeigtem Material. Regie führte Regie Andres Veiel. Aber in vielen anderen Sektionen sind Dokumentarfilme - 92 insgesamt - stark wie selten: Eine Reihe heißt "Autoritäre Systeme und ihr Echo unter Beobachtung". Oder: Der erfolgreiche Berlinale-Regisseur Michael Winterbottom eröffnet mit dem Dokumentarfilm "On the road" das Jugendfilmfestival der Berlinale. Die Geschichte der Boyband Wolf und ihrer Englandtournee 2015.

Ein anderes Motto: "Berlin - Magnet des Glücksversprechens", denn immer noch und immer wieder neu zieht es Menschen aus aller Welt in die Hauptstadt. Viel Stoff für viele Geschichten. Auch das Kleine Fernsehspiel ist mit einer Dokumentation vertreten: "Meine glückliche Familie", die gar nicht so glücklich ist in Tbilisi. Und last not least: "El mar de la mar" - ein Film über genau die schöne und zugleich öde Wüste in Mexico, in der demnächst eine gewaltige Mauer entstehen soll. Egal aus welcher Sektion: die Jury aus USA, Mexiko und dem Irak wird 2017 hart zu entscheiden haben.

Bunte Vielfalt auch in sieben Kiezkinos

Allen hat die Berlinale viel zu bieten. Nicht zuletzt am Publikumstag, dem 19. Februar: Wer sich beeilt, kann hier die wichtigsten Filme von Wettbewerb und allen anderen Sektionen sehen. Außerdem gibt es sieben Kiezkinos, in denen - unter Beteiligung der Stars, Regisseure, Kameraleute - ebenfalls das große Kino der Berlinale miterlebt werden kann.

Lieblingsreihe beim Publikum ist das "Kulinarische Kino": Hier werden Köche und Küchen vorgestellt, über Ökologie und die Beziehung von Essen, Kultur und Politik diskutiert und die Gäste im großen Spiegelzelt mit feinstem Essen verwöhnt. Schon im dritten Jahr erfolgreich ist der Programmpunkt "Serien", auch mit Netflix und Amazon an Bord. Und damit auch wirklich niemand zu kurz kommt, ist 2017 zum ersten Mal ein Film als Computerspiel auf der Berlinale im Kurzfilmprogramm: "Everything" von David O Reilly.

Mut, Zuversicht und Heiterkeit: bei der Berlinale 2017 sollte für jeden etwas davon zu entdecken sein.