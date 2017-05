Für einen Rekordpreis von fast 28 Millionen Euro wurde der Diamant "Unique Pink" von Sotheby's in Genf versteigert. Er gilt als der weltgrößte rosa Diamant in Perlenform.

Der weltgrößte blaue Diamant ist in Genf für gut 51 Millionen Euro versteigert worden Der „Oppenheimer Blue“ ist damit das teuerste jemals in einer Auktion verkaufte Juwel.

Es gibt nicht viele Dinge, die so klein, so teuer und doch so begehrt sind wie Diamanten. Ein glänzender Grund, sie sich etwas genauer anzuschauen.

Von einem Pastor gefunden, scheint der 700-Karat-Diamant für Sierra Leone ein Geschenk des Himmels zu sein. Die Regierung, der der Stein gehört, will aber mehr als die gebotenen 7,8 Millionen Dollar. Deshalb versucht es Sierra Leone jetzt nochmal in Antwerpen, dem El Dorado der Diamantenhändler.

Eine Auktion in Sierra Leone für einen der größten je gefundenen Diamanten ist trotz eines Millionengebots ergebnislos zu Ende gegangen. Der mehr als 700 Karat schwere Diamant soll nun in Belgien versteigert werden, um mehr internationale Bieter anzuziehen, wie die Regierung erklärte. Das höchste Gebot für den seltenen Edelstein kam von einer britischen Firma und lag bei knapp 7,8 Millionen US-Dollar (7,2 Millionen Euro), die Regierung hatte jedoch einen höheren - nicht bekanntgegebenen - Mindestpreis gesetzt.

Einer der 15 größten Steine aller Zeiten

Diamanten

Der Pastor Emmanuel Momoh hatte den Diamanten in einer Mine gefunden und im März an die Regierung des westafrikanischen Landes übergeben. Präsident Ernest Bai Koroma sagte zu, den Stein unter transparenten Bedingungen versteigern und den Erlös der Allgemeinheit zugutekommen zu lassen. Er dankte der Firma dafür, dass sie den Stein nicht zum Verkauf außer Landes schmuggelte. Der 39-jährige Momoh zeigte sich nach der Auktion vom Donnerstag sehr zufrieden. "Ich war an allen Schritten beteiligt - dem Wiegen, Reinigen und Versteigern des Diamanten", sagte der Pastor. "Alles läuft sehr transparent ab, ich bin mit dem Ablauf sehr zufrieden." Nach Einschätzung von Experten könnte der Stein unter den zehn bis 15 größten jemals gefundenenrangieren.

Ein Karat entspricht 0,2 Gramm, der Diamant wiegt also mehr als 140 Gramm. Wann und wo der Stein in Belgien versteigert werden soll, blieb zunächst unklar. Die belgische Stadt Antwerpen gilt als eines der größten Handelszentren für Diamanten.

Diamanten in Sierra Leone - Fluch und Segen

In Sierra Leone war schon 1972 mit dem "Stern von Sierra Leone" ein Riesendiamant aufgetaucht. Mit einem Rohgewicht von 969 Karat wurde dieser später in 17 Steine aufgeteilt. Diamanten von spektakulärer Größe sind selten. Rohedelsteine mit mehreren Hundert Karat werden nach ihrem Fund in der Regel zerteilt und geschliffen.

Diamanten

Sierra Leone mit rund sechs Millionen Einwohnern ist reich an Bodenschätzen, insbesondere an, wobei die wertvollen Steine nicht immer ein Segen für das Land waren: In den 90er Jahren wurde mit dem illegalen Verkauf dieser Steine - der so genannten Blutdiamanten - der Bürgerkrieg (1991-2002) in Sierra Leone finanziert, dem zehntausende Menschen zum Opfer fielen.