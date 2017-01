Video Camping am Nordseestrand

Der Campingplatz in Hooksiel ist einer der größten und ältesten Deutschlands. 1500 Wohnwagen finden hier Platz, viele Camper kommen seit Jahrzehnten. Platzbetreiber Ingo Kruse hat täglich gut zu tun.

Wenn Camping zum Komfort wird: ein Familienunternehmen in Niedersachsen ist auf luxuriöse Wohnmobile spezialisiert. Ob Designer-Ausstattung oder PKW-Garage - das Team um Frank Mix macht‘s möglich.

Das Reisen mit dem Caravan hat längst sein Spießerimage verloren. Von heute an zeigen 356 Aussteller auf der Messe "Caravan Motor Touristik" in Stuttgart die neuen Entwicklungen bei Wohnwagen und Wohnmobilen. Was das besondere am Caravaning ist, erläutert Regina Ammel vom ADAC im heute.de-Interview.

Wie hat sich das Image des Reisens mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil in den vergangenen Jahren verändert?

Regina Ammel ... ... arbeitet als Redakteurin für Touristik beim ADAC und ist selbst passionierte Urlauberin im Caravan.

Caravaning hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt.Die Übernachtungszahlen in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern steigen stetig. Die Zulassungszahlen neuer Wohnmobile und Caravans verzeichnen Zuwachs. Camping als Urlaubsform erfreut sich steigender Nachfrage auch bei Neueinsteigern. Es ist preisgünstig - vor allem für Familien mit Kindern. Generell ist das Angebot der Camping-Reisen facettenreicher geworden. Es gibt spezielle Angebote für Familien mit Kleinkindern, für Jugendliche, Mountainbiker, Angler, Hundebesitzer oder Surfer. Ein Campingplatz kann heute Abenteuerland oder Wellnessoase sein. Für Camper, die sich nicht zutrauen, anspruchsvollere Reisen zu unternehmen, gibt es Anbieter, die gemeinsame Reisen anbieten.

Was sind die neuen Trends beim Caravaning?

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich das sogenanntes "Glamping". Das Wort setzt sich zusammen aus Glamour und Camping. "Glamping" bedeutet also Luxus auf dem Campingplatz. Der Komfort eines Hotels wird kombiniert mit natürlicher Umgebung und dem Freiheitsgedanken. "Glamper" stellen hohe Ansprüche an die Unterkünfte und erwarten annähernd denselben Komfort und Service wie in einem Hotel oder einer Apartmentanlage. Das ist eine Herausforderung für die Campingplatzbetreiber.

Wintercamping ist ebenfalls ein Trend. Campingplätze schließen nicht mehr in der kalten Jahreszeit, sondern bieten Skikeller, Sauna und manchmal auch Miet-Bäder. In Spanien, aber auch im Süden Kroatiens werben außerdem die Betreiber von Campingplätzen um die sogenannten Zugvögel. Das sind Camper, die der kalten Jahreszeit in Deutschland wochen- oder sogar monatelang entfliehen. Ebenso gibt es aber auch einen Trend zurück zum ganz einfachen Camping, der auf Luxus, Komfort und Animationsprogramm bewusst verzichtet.