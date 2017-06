Der finanziell in Schieflage geratene sechsmalige deutsche Frauenhandball- Meister HC Leipzig erhält keine Lizenz für die kommende Saison und steht damit als Absteiger in die 3.Liga fest. Der Klub habe "die aufschiebende Bedingung bis zum 31.Mai nicht erfüllt", so die Handball Bundesliga Frauen (HBF). Der HCL hatte die Lizenz am 19.Mai nur unter einer aufschiebenden Bedingung erhalten. Im Vordergrund stand dabei die vollständige Erfüllung des als Grundlage für die positive Zuschuss- entscheidung der Stadt Leipzig notwendigen Sanierungskonzeptes. Dies sei nicht nachgewiesen worden.