von Solveig Frick

Diesel-Gate und kein Ende. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen VW-Konzernchef Matthias Müller wegen Marktmanipulation. Es geht um den Verdacht, auch Aktionäre des Mutterkonzerns Porsche SE zu spät informiert zu haben.

Vorausgegangen war den Ermittlungen gegen Müller eine Anzeige der Bundesanstalt für Bankenaufsicht. Die überwacht die deutschen Finanzmärkte. Als Mitarbeitern von VW im Mai 2014 bekannt wurde, dass in den USA gegen VW ermittelt wird, hätte der Konzern das sofort (ad hoc) seinen Aktionären melden müssen. Auch den Aktionären der Porsche SE. Tatsächlich vermeldete die amerikanische Umweltbehörde EPA erst am 18. September 2015 öffentlich, dass sie in den USA wegen manipulierter Abgassoftware gegen den VW-Konzern ermittelt und als Ergebnis Verstöße gegen US-amerikanisches Umweltrecht festgestellt hat.

Schwerer Vorwurf

Am 20. September 2015, also zwei Tage später, äußerte sich VW zu den Vorwürfen in einer Erklärung. Und erst am 22. September 2015, also vier Tage später, gab der Konzern eine Adhoc-Meldung an seine Aktionäre raus. Die Porsche SE machte gar keine Gewinnwarnung. Dabei hält die Porsche SE die Mehrheit der Aktien an der Volkswagen AG. Kursbewegungen von VW betreffen also auch Porsche.

Marktmanipulation ist ein schwerer Vorwurf. Das bedeutet, dass wichtige Informationen von Verantwortlichen bewusst zurückgehalten werden, um den Aktienkurs zu beeinflussen. In diesem Fall ging es um die Betrugssoftware, mit der die Abgaswerte der Diesel-Autos manipuliert wurden. Ausgerechnet in den USA, einem Land, in dem vor Gericht häufig um sehr viel Geld gestritten wird.

Anzeige wegen Marktmanipulation

Über diese Risiken hätten die Aktionäre viel früher informiert werden sollen. So sieht es die BaFin. Sie hat deswegen schon im Sommer 2016 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Anzeige erstattet wegen Marktmanipulation. Das sehen auch die Aktionäre selbst so. Als die Adhoc-Meldung rauskam, waren die Aktienkurse schon längst im Keller. Die Aktionäre konnten nur noch Verluste realisieren.

Deswegen haben neben der Strafanzeige der BaFin, auch zahllose Anleger Zivilklagen angestrengt. Sie fordern Schadenersatz: Im Fall Porsche steht immerhin eine Milliarde Euro im Raum. Im Fall VW sogar neun Milliarden Euro Schadenersatz. Die Tübinger Kanzlei Tilp vertritt 120 Kleinanleger und 150 institutionelle Anleger in dieser Sache allein in Stuttgart.

VW-Manager bestreiten wissentlichen Betrug

Rechtsanwalt Andreas Tilp sieht sich durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt. Seine Kanzlei geht sogar noch einen Schritt weiter und mutmaßt, dass schon ab Mitte 2008 die Anleger über Risiken hätten informiert werden müssen. Denn da wurde in den USA die betrügerische Abgassoftware zugelassen. "Unternehmen müssen Risiken kommunizieren. In dem Moment, in dem sie die manipulierte Software verbauen, war klar: Wenn das auffliegt, haben wir ein Problem", sagt Rechtsanwalt Andreas Tilp. Damals schon hätte der Konzern Rückstellungen bilden und die Aktionäre über Gewinnrisiken informieren müssen, so Tilp weiter.

Bislang bestreiten alle Manager im VW-Konzern frühzeitig und detailliert von der Betrugssoftware gewusst zu haben. Lediglich ein kleiner Kreis von Ingenieuren im VW-Konzern soll informiert gewesen sein. So die offizielle Sprachregelung. Einer von ihnen sitzt in den USA in Haft.

Die Porsche SE hat heute schriftlich erklärt, dass die Vorwürfe der Marktmanipulation unbegründet seien. Man sei der Auffassung, die kapitalmarktrechtlichen Publizitätspflichten ordnungsgemäß erfüllt zu haben.