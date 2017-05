Mit bislang 584.827 Zuschauern hat die Eishockey-WM schon nach der Vorrunde mehr Zuschauer angelockt als das Turnier in Deutschland 2010. Damals kamen 548.768 Besucher zu den insgesamt 56 WM-Spielen an den drei Spielstätten Gelsenkirchen, Köln und Mannheim. Die bisherigen Spiele der aktuellen WM in Köln besuchten 375.497 Zuschauer, die Partien in Paris 209.330. Der Deutsche Eishockey-Bund ist bei der Veranstaltung finanziell nur für Köln verantwortlich. Je zwei Viertelfinals werden in Paris und Köln ausgetragen. Das Final-Wochenende findet am deutschen WM-Spielort statt.