Die sieben Jugendlichen, die mutmaßlich einen Obdachlosen in einer Berliner U-Bahn-Station anzünden wollten, sind in Polizeigewahrsam. Sechs hätten sich selbst bei Dienststellen gemeldet, teilte die Polizei mit. Ein siebter sei festgenommen worden.

Eine Analyse von Günther Neufeldt

Eine Gruppe junger Männer aus Syrien und Libyen soll einen Obdachlosen in Berlin angezündet haben. Wenn Flüchtlinge, wie wohl in diesem Fall, straffällig werden, steht die Forderung schnell im Raum, solche Leute rascher abzuschieben. Doch die Rechtslage ist kompliziert.

Im Prinzip kann ein ausländischer Staatsbürger abgeschoben werden, wenn er eine schwere Straftat begangen hat. Allerdings muss er vorher seine Strafe wenigstens zu einem wesentlichen Teil in Deutschland verbüßt haben. Kein Schwerverbrecher soll sich der Haft entziehen können, indem er sich abschieben lässt.

Praktische Hindernisse

Und auch für die schlimmsten Straftäter gelten die üblichen Abschiebungshindernisse: Abschiebung funktioniert nur, wenn sich ein Staat findet, der bereit ist, den Abzuschiebenden aufzunehmen. Wenn der Betreffende seine Papiere verloren oder vernichtet hat und kein Land Ersatzpapiere ausstellt, muss Deutschland ihn behalten. Manche Staaten reagieren einfach nicht auf Anfragen deutscher Behörden oder lassen sich mit der Antwort sehr viel Zeit.

Auch ganz banale Gründe können eine Abschiebung verhindern - etwa das Fehlen eines sicheren Flughafens im Heimatland. Und schließlich gilt auch für Straftäter, dass Abschiebungen an ärztlichen Attesten scheitern können: Wem ein Mediziner eine ernsthafte Erkrankung bescheinigt, der darf nicht unter Einsatz von Polizeigewalt ausgeflogen werden.

Gesetze nicht einfach zu ändern

Auch für Straftäter gilt: Der Staat darf niemanden in ein Land abschieben, in dem ihm ernsthafte Gefahr für Leib und Leben droht - so steht es im Aufenthalts- und im Asylgesetz. Diese Bestimmungen kann der Gesetzgeber nicht einfach mal eben ändern. Sie sind nämlich die deutsche Umsetzung einer Regelung der Genfer Flüchtlingskonvention: Nach dem dort verankerten "Non-Refoulement-Prinzip" darf niemand dorthin geschickt werden, wo sein Leben bedroht ist.

Und die Genfer Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den Deutschland nicht einseitig umformulieren kann. Dazu bedürfte es umständlicher und langwieriger internationaler Verhandlungen. Heißt unterm Strich: Einen syrischen IS-Anhänger, der in Deutschland straffällig wurde, in die vom Assad-Regime beherrschte Hauptstadt Damaskus auszufliegen, das dürfte rechtlich unmöglich sein.

Im Prinzip ja, aber …

"Wer gegen das Recht verstößt, der hat sein Gastrecht verwirkt" - dieser Gedanke ist unserer Rechtsordnung im Prinzip nicht fremd. So sagt zum Beispiel das Asylgesetz: Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Ordnung gefährdet, wird ausgewiesen.

Doch zugleich formuliert das Gesetz diverse Einschränkungen: Die Umstände des Einzelfalls sind zu berücksichtigen und es muss abgewogen werden zwischen den Interessen des Staates und den persönlichen Interessen des Betroffenen. Wer sich schon lange in Deutschland aufhält, hier Familie hat und einen Job, der ist schwerer auszuweisen als jemand ohne diese Bindungen. Auch die Schwere der Straftat spielt eine Rolle.

Ausweisung ist nicht gleich Abschiebung

Entscheidend ist aber: Ausweisung bedeutet nicht, dass jemand tatsächlich das Land verlässt. Die Ausweisung ist, rein praktisch betrachtet, zunächst einmal nur ein Blatt Papier, auf dem steht, dass der Betreffende Deutschland zu verlassen habe. Ob er das dann auch tatsächlich tut, ist eine andere Frage.

Nicht jede Ausweisung führt zur Abschiebung. Nur diese ist tatsächlich eine Zwangsmaßnahme: Die Betroffenen werden von Polizisten zum Flughafen gebracht und in ihre Herkunftsländer begleitet. Befürchtet die Behörde, dass jemand vorher untertaucht, so kann er in Abschiebehaft genommen werden.

Sonderregeln für schwere Straftäter und Minderjährige

Laut Aufenthaltsgesetz darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem seine Freiheit wegen seiner Religion oder politischen Überzeugung bedroht ist. Damit sind zwar prinzipiell alle Asylberechtigten geschützt; das gilt jedoch nicht für schwere Straftäter: Bei Freiheitsstrafen ab drei Jahren ist dieser Schutz hinfällig. Und schon bei Strafen ab einem Jahr kann eine Behörde diese Schutzvorschrift außer Acht lassen - aber sie muss es nicht.

Minderjährige können im Prinzip zwar abgeschoben werden, tatsächlich dürfte das jedoch gegen ihren Willen und den ihrer Familie nicht gelingen. Denn das Gesetz verlangt: Die deutsche Behörde muss im Heimatland jemanden finden, der schriftlich zusichert, dass er den jungen Menschen aufnimmt und versorgt. Das kann ein Familienmitglied sein, ein Sorgeberechtigter oder eine Aufnahmeeinrichtung. Somit gilt auch in diesem Punkt: theoretisch ja - praktisch nein.