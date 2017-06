In der afghanischen Hauptstadt ist am Mittwochmorgen eine Autobombe nahe der deutschen Botschaft explodiert. Mindestens 80 Menschen starben, mehr als 300 verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand.

Der verheerende Anschlag in Kabul hat die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan neu entfacht. Das Innenministerium will ausreisepflichtige Afghanen weiter abschieben, doch selbst in der Koalition ist das Vorgehen umstritten. Der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold fordert einen Abschiebestopp.

Mindestens 90 Tote, Hunderte Verletzte - auch nach dem Anschlag am Mittwoch in Kabul hält das Bundesinnenministerium an seiner Abschiebepraxis fest. Deutschland werde auch in Zukunft Rückführungen von ausreisepflichtigen Afghanen "behutsam, aber konsequent durchführen", zitiert die "Welt" einen Ministeriumssprecher. Entscheidend sei, "dass in jedem Einzelfall eine umfassende Prüfung des individuellen Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung sämtlicher persönlichen Umstände" stattfinde.

Kauder: Einzelfall prüfen

Unionsfraktionschef Volker Kauder bekräftigte im ARD-Morgenmagazin diese Position: "Es bleibt dabei, dass grundsätzlich in Regionen in Afghanistan abgeschoben werden kann." So werde auch in anderen europäischen Ländern verfahren. Einen grundsätzlichen Abschiebestopp halte er nicht für richtig. Allerdings müsse man jeden Einzelfall genau prüfen.

Schülerdemo gegen Abschiebung in Nürnberg

Quelle: dpa

Politiker von SPD und Grünen sowie Menschenrechtsgruppen verlangten jedoch, keine Afghanen mehr in ihr Heimatland zurückzuschicken. In Nürnberg kam es am Mittwoch zu Tumulten, als rund 300 Menschen versuchten, die Abschiebung eines 20-jährigen Afghanen zu verhindern. Neun Polizisten wurden verletzt, fünf Menschen vorübergehend festgenommen.

Özdemir: Kein sicheres Herkunftsland

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, forderte einen Abschiebestopp in das Land. "Im Augenblick sind Abschiebungen nach Afghanistan nicht zu verantworten. In diesem Land können die Menschen nirgendwo sicher leben", sagte Arnold der "Passauer Neuen Presse".

Auch Grünen-Parteichef Cem Özdemir appellierte an die Bundesregierung, die Abschiebungen auszusetzen. Afghanistan könne nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft werden, sagte er in der ARD. "Ich fordere den Außenminister auf, jetzt, in dieser Situation, endlich das Notwendige zu machen - auf sein Herz zu hören, die Lageberichte der Wirklichkeit anzupassen." Ähnlich äußerte sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Der aktuelle Anschlag zeige, dass kein Landesteil sicher sei.

FDP: Abschiebestopp wäre Konjunkturprogramm für Schlepper

FDP-Chef Christian Lindner wandte sich dagegen, Rückführungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan angesichts der labilen Sicherheitslage in dem Land zu stoppen. "Ein genereller Abschiebestopp wäre ein Konjunkturprogramm für kriminelle Schlepper", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Die Bewertung der Lage inAfghanistan müsse Sache der unabhängigen Justiz und nicht der Politik sein. Entscheidend sei dabei, ob es befriedete Regionen in einem Land gebe.

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sieht "relativ sichere" Gegenden in Afghanistan. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Rückführungspraxis zu vereinheitlichen. "Wir sollten uns - auch im Interesse unserer eigenen inneren Sicherheit - darauf beschränken, Gefährder und schwere Straftäter abzuschieben", sagte Lischka der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth. "Es gibt Provinzen und Distrikte, in denen die Lage vergleichsweise sicher und stabil ist und in denen Millionen Menschen ihrem Alltag nachgehen", sagte er. So lange seien auch innerstaatliche Fluchtalternativen vorhanden.

106 Afghanen seit Dezember abgeschoben

Seit Dezember wurden laut BMI bei fünf Sammelabschiebungen 106 Afghanen, ausschließlich Männer, abgeschoben. In diesem Jahr waren es bei vier Charterflügen 72. Die Zahl der Rückgeführten pro Flug geht den Angaben zufolge zurück. Laut Ministerium können auf Grundlage der Vereinbarung mit Afghanistan 50 Personen pro Flug zurückgeführt werden. Wesentlich mehr Afghanen kehren über die geförderte freiwillige Ausreise zurück. 2016 waren es laut BMI 3.323. In diesem Jahr waren es bis Ende April demnach etwa 470.