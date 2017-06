In der afghanischen Hauptstadt ist am Mittwochmorgen eine Autobombe nahe der deutschen Botschaft explodiert. Mindestens 80 Menschen starben, mehr als 300 verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand.

Nachdem die Bundesregierung bislang an den Abschiebungen nach Afghanistan festhalten wollte, hat Kanzlerin Merkel jetzt angekündigt, nach dem Anschlag in Kabul noch einmal "genau hinzuschauen". SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird deutlicher: Er will die Abschiebungen aussetzen. Das fordern auch die Grünen.

In der Debatte um einen Afghanistan-Abschiebestopp hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offen für eine Neubewertung einiger als sicher eingestufter Gebiete in dem Bürgerkriegsland gezeigt. Der verheerende Anschlag von Kabul sei Anlass, "noch einmal genau hinzuschauen", sagte Merkel an diesem Donnerstag in Berlin. Grundsätzlich will die Bundesregierung an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten, in der SPD wachsen aber Zweifel an dieser Haltung.

Merkel: Sicherheitslage genau analysieren

Der Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel nahe der deutschen Botschaft am Mittwoch mit mindestens 90 Toten habe "uns alle erschüttert", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang. Die Sicherheitslage in Afghanistan müsse "Provinz für Provinz" immer wieder analysiert werden. Dafür sei das Auswärtige Amt zuständig.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte einen vorläufigen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan. "Ich glaube, dass wir im Lichte der Ereignisse des gestrigen Tages zunächst einmal nicht weiter abschieben sollten", sagte der Parteivorsitzende beim WDR-Europaforum in Berlin. Das Auswärtige Amt müsse nun die Sicherheitslage neu bewerten. Dann müsse auf dieser Grundlage entschieden werden, ob und wann die Abschiebungen wieder aufgenommen werden könnten. Zurzeit seien sie "kein vertretbares Instrument", sagte Schulz.

Die Bundesregierung hatte einen für Mittwochabend geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan kurzfristig abgesagt. Als Begründung führte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an, dass sich die Botschaftsmitarbeiter wegen des Anschlags nicht um die Ankunft des Abschiebefliegers am Kabuler Flughafen kümmern könnten. Der Flug soll aber bald nachgeholt werde, eine grundsätzliche Aussetzung der Abschiebungen kommt für den Innenminister nicht in Frage.

Kauder: Einzelfälle prüfen

De Maizière liegt damit auf der Linie seiner Parteifreunde. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF, dass bei abgelehnten afghanischen Asylbewerbern zwar jeder Einzelfall genau geprüft werden müsse. Einen grundsätzlichen Abschiebestopp halte er aber nicht für richtig.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, dass eine Rückkehr nach Afghanistan "immer noch zumutbar" sei. "Der jüngste Anschlag in Kabul war fürchterlich. Aber man muss nicht deswegen die Abschiebungen stoppen", sagte Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zweifel in der SPD

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) äußerte hingegen Zweifel an der Abschiebepraxis der Bundesregierung. Der Anschlag in Kabul mache es aus seiner Sicht "zwingend, dass die Bundesregierung ihre Sicherheitseinschätzung überprüft", sagte Sieling den Funke-Zeitungen. Ähnlich hatte sich zuvor die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geäußert.

Der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold forderte einen Abschiebestopp. "Im Augenblick sind Abschiebungen nach Afghanistan nicht zu verantworten. In diesem Land können die Menschen nirgendwo sicher leben", sagte Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der "Passauer Neuen Presse". Abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge sollten vorerst in Deutschland bleiben dürfen. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka sagte dagegen der "Welt", in Afghanistan gebe es "durchaus Gegenden, die als relativ sicher bezeichnet werden können".

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sieht "relativ sichere" Gegenden in Afghanistan. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Rückführungspraxis zu vereinheitlichen. "Wir sollten uns - auch im Interesse unserer eigenen inneren Sicherheit - darauf beschränken, Gefährder und schwere Straftäter abzuschieben", sagte Lischka der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth. "Es gibt Provinzen und Distrikte, in denen die Lage vergleichsweise sicher und stabil ist und in denen Millionen Menschen ihrem Alltag nachgehen", sagte er. So lange seien auch innerstaatliche Fluchtalternativen vorhanden.

Grüne wollen Abschiebestopp

Auf der Tagesordnung des Bundestags stand für den späten Donnerstagabend ein Antrag der Grünen-Fraktion, die Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Parteichef Cem Özdemir sagte, mit der namentlichen Abstimmung wolle seine Partei "die Abgeordneten zwingen, dass sie an der Abstimmung teilnehmen und dass dann auch mit offenem Visier abgestimmt wird".

Der Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel habe gezeigt, dass Afghanistan nicht sicher sei, fügte Özdemir im "Morgenmagazin" hinzu. Selbst in der "sichersten Zone" in der afghanischen Hauptstadt könnten Attentäter einen Sprengsatz zünden. "Wenn sie dort hinkommen, dann kommen sie überall hin."

FDP: Abschiebestopp wäre Konjunkturprogramm für Schlepper

FDP-Chef Christian Lindner wandte sich dagegen, Rückführungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan angesichts der labilen Sicherheitslage in dem Land zu stoppen. "Ein genereller Abschiebestopp wäre ein Konjunkturprogramm für kriminelle Schlepper", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Die Bewertung der Lage in Afghanistan müsse Sache der unabhängigen Justiz und nicht der Politik sein. Entscheidend sei dabei, ob es befriedete Regionen in einem Land gebe.

Schülerdemo gegen Abschiebung in Nürnberg

Quelle: dpa

Seit Dezember wurden laut BMI bei fünf Sammelabschiebungen 106 Afghanen, ausschließlich Männer, abgeschoben. In diesem Jahr waren es bei vier Charterflügen 72. Die Zahl der Rückgeführten pro Flug geht den Angaben zufolge zurück.Laut Ministerium können auf Grundlage der Vereinbarung mit Afghanistan 50 Personen pro Flug zurückgeführt werden. Wesentlich mehr Afghanen kehren über die geförderte freiwillige Ausreise zurück. 2016 waren es laut BMI 3.323. In diesem Jahr waren es bis Ende April demnach etwa 470.

In Nürnberg kam es am Mittwoch zu Tumulten, als rund 300 Menschen versuchten, die Abschiebung eines 20-jährigen Afghanen zu verhindern. Neun Polizisten wurden verletzt, fünf Menschen vorübergehend festgenommen.