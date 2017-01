Zum Beispiel seine Anstöße während seiner Amtszeit in Schloss Bellevue, sagte Gauck. Nicht nur die berühmte Ruck-Rede und die Aufforderung, "unverkrampft" mit der Geschichte des Nationalsozialismus umzugehen, damit Lehren daraus gezogen werden könnten. Als erster habe er muslimische Verbände ins Schloss Bellevue eingeladen. Er hatte die Medien aufgefordert, ihre "Berichterstattung mit selbstreflektierender Distanz zu begleiten". Und Herzog hatte vor einer "Kultur der felsenfesten Meinungen und der Besserwisserei" gewarnt. Vor "festgefügte Meinungsmilieus, die sich gegeneinander abschotten" und so die Gesellschaft lähmten. Ähnliches hatte Gauck selbst vorige Woche bei seiner politischen Abschiedsrede gesagt.

Vermutlich hätte Roman Herzog das gefallen. Bei seiner Verabschiedung und Aussegnung im Berliner Dom wurde nicht nur geweint. Es wurde auch geschmunzelt. Sein späterer Nachfolger im Amt des Bundespräsidenten, Joachim Gauck, erinnerte in seiner Rede an die eigentümliche Mischung, die Herzog auszeichnete: intellektuelle Klugheit, scharfer Verstand einerseits, bodenständige Bürgernähe und Herz andererseits. Dass ihm jeder Pomp, jede Staats- und Autoritätsgläubigkeit fremd waren. Dass ein Amt aber trotzdem seine Würde behält, wenn man ihm und sich selbst mit Distanz, Gelassenheit und Selbstironie begegnet. "Wenn ich den Mund aufmache, denken die Leute schon, sie sind im Urlaub", zitierte Gauck den Bayern Herzog.

Was bleibt sind Herzogs Verdienste um die europäische Einigung. Seine erste Auslandsreise hatte ihn nach seiner Wahl 1994 nach Warschau geführt. Der frühere polnische Ministerpräsident und heutige Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, wies darauf hin, dass ihm damals weder die Deutschen noch die Polen viel zugetraut hatten. Mit seiner Bitte um Vergebung für das Leid, das die Nationalsozialisten Polen angetan hatten, habe er viele überzeugt. Bis heute sei Herzogs Forderung nach "Vertrauen und Einheit in Europa" aktuell.

Tusk: "Durch Europa muss ein Ruck gehen"

Europa gründe auf den Menschenrechten, Solidarität und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, sagte Tusk. Europa müsse sich auf diese wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und überbordende Bürokratie beseitigen, habe Tusk zufolge Roman Herzog bis zum Schluss gefordert. "Auch durch Europa muss ein Ruck gehen", forderte Tusk.

Was bleibt sind auch seine Urteile als Bundesverfassungsrichter. Herzog habe, sagte der heutige Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle, immer gemahnt, dass im Mittelpunkt des Grundgesetzes der Mensch stehen und alle staatliche Gewalt ihm dienen müsse. "Dafür schulden wir ihm großen Dank", sagte Voßkuhle. An die von Herzog geforderte Symbiose vom freiheitlichem und starkem Staat erinnerte Finanzminister Schäuble, der auch ein Freund der Familie ist. In diesem Sinne sei Herzogs Erinnern an den Holocaust zu verstehen. "Es ist eine Mahnung", sagte Schäuble, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen.

"Abschied von der alten Bundesrepublik"

Und neben dem Präsidenten, Politiker und Wissenschaftler bleibt natürlich auch der Mensch Herzog. Nicht nur die Familie aus beiden Ehen, aktuelle Staatsspitze, Botschafter, Vertreter von Bundes- und Landesregierungen nahmen heute im Berliner Dom Abschied.Neben Fußballer Philipp Lahm waren auch die Weggefährten der frühen wiedervereinigten Republik gekommen: Rita Süßmuth, Klaus von Dohnanyi, Bernhard Vogel, Antje Vollmer zum Beispiel.

Gauck, der in seiner Amtszeit und ausgerechnet an seinem heutigen Geburtstag die dritte Trauerfeier für einen früheren Bundespräsidenten vorstehen musste, sprach vom "endgültigen Abschied der alten Bundesrepublik". Herzog war bis 1999 Bundespräsident - 1999 zog das politische Leben von Bonn nach Berlin.

Bestattung in Baden-Württemberg

Für viele war Herzog vor allem ein sympathischer Mensch. Er habe in den Gesprächen mit Familie und Weggefährten "viel Dankbarkeit gespürt", sagte Bischof Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, in seiner Predigt vor dem Staatsakt. Mit seinem Humor und seiner Selbstironie habe er Brücken zu Menschen gebaut. Ein Maskenbildner habe neulich Bedford-Strohm von Herzogs Witzen erzählt. Seine früheren Sicherheitsleuten war es wichtig, den aufgebahrten Sarg in Baden-Württemberg zu besuchen. Herzog habe keine Unterschiede zwischen den Menschen gemacht.

Mit kirchlichem Segen - "Zum Paradies mögen Engel Dich begleiten" - und militärischem Zeremoniell - "Ich hatte einen Kameraden" - vor dem Berliner Dom wurde der Leichnam Herzogs aus der Stadt gefahren. Am Freitag wird er in Baden-Württemberg im Familienkreis beigesetzt.