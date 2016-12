In Russland ist ein Militärflugzeug auf dem Weg nach Syrien über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Am Bord waren Sänger und Tänzer des bekannten Alexandrow-Ensembles. Sie sollten am Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim auftreten.

Moskau geht beim Absturz eines Flugzeugs mit 92 Menschen von technischem Versagen oder einem Pilotenfehler aus. Ein Terroranschlag sei weniger wahrscheinlich, so Verkehrsminister Sokolow. Präsident Putin rief für Montag einen Tag Staatstrauer aus.

Die russische Regierung geht bei dem Absturz eines Flugzeugs mit 92 Menschen an Bord von technischem Versagen oder einem Pilotenfehler aus. Der Möglichkeit eines Terroranschlags sei weniger wahrscheinlich, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Verkehrsminister Maxim Sokolow. Dem werde daher nicht nachgegangen und die Ermittlungen konzentrierten sich auf technische Mängel oder Pilotenfehler.

Taucher entdeckten am Montag ein großes Rumpfteil gefunden. Es liege etwa 1,6 Kilometer von der Küste vor dem Ort Adler bei Sotschi entfernt in 27 Meter Tiefe, meldeten russische Agenturen. "Es werden Vorbereitungen zur Bergung getroffen", sagte ein Sprecher. Die Suche nach der Blackbox mit den aufgezeichneten Daten und Tonaufnahmen aus dem Cockpit dauert entsprechend an. Präsident Wladimir Putin rief für Montag einen Tag Staatstrauer aus. Die Tupolew war am Sonntag kurz nach dem Start in Sotschi ins Schwarze Meer gestürzt. Alle Insassen kamen dabei ums Leben.

Mitglieder des Rote-Armee-Orchesters

Mit an Bord waren auch Sänger und Tänzer des berühmten Chors der Roten Armee, auch bekannt als Alexandrow-Ensemble. In dem Flugzeug waren auch neun russische Journalisten sowie acht Crew-Mitglieder. Die Maschine war auf dem Weg nach Syrien, wo der Armeechor vor dort stationierten russischen Soldaten ein Konzert geben sollte.

Im Land wehten Flaggen auf Halbmast. Trauernde legten Blumen am Flughafen von Sotschi und vor dem Alexandrow-Ensemble in Moskau nieder. Bislang wurden elf Leichen geborgen, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte. Die Suche nach Opfern und Trümmerteilen werde ausgeweitet. Derzeit sind 3.500 Personen, darunter mehr als 100 Taucher, daran beteiligt. Zudem seien 39 Schiffe, fünf Hubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Des Weiteren suchten Soldaten die Küste am Schwarzen Meer ab.