Sieben Nominierungen, sieben Preise: Das Musical "La La Land" war der große Gewinner der Golden Globes in Los Angeles. Der Musical-Film hat damit so viele Preise gewonnen wie kein Film zuvor.

Das Musical "La La Land" von Damien Chazelle zieht bei der Anzahl der Oscar-Nominierungen mit Klassikern wie "Titanic" und "Alles über Eva" gleich. In 14 Kategorien hat der Streifen Chancen auf einen der Filmpreise.

Oscars

Das Musical "La La Land" ist am Dienstag für 14nominiert worden und geht damit als Favorit ins Rennen um die diesjährigen Filmpreise. Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle wurde am Dienstag unter anderem in der Kategorie bester Film, beste Regie, bester Schauspieler (Ryan Gosling) und beste Schauspielerin (Emma Stone) nominiert. Eine Auszeichnung könnte es auch für die Songs des Streifens geben. "La La Land" zieht damit mit den Filmen "Alles über Eva" und "Titanic" gleich, die einst ebenfalls für die Rekordzahl von 14nominiert waren.

Mel Gibson sorgt für Überraschung

In der Kategorie bester Film konkurriert "La La Land" in diesem Jahr gegen "Moonlight", "Arrival", "Manchester by the Sea", "Hell or High Water", "Lion", "Fences", "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" und "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung". "Moonlight" und "Arrival" erhielten jeweils acht Oscar-Nominierungen. Für die größte Überraschung bei den Nominierungen sorgte die starke Unterstützung für Mel Gibson, der lange Zeit in Hollywood mehr oder weniger ignoriert worden war.