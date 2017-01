Viktoria Rebensburg hat im letzten Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften einen Podestplatz klar verpasst. Am Kronplatz in Südtirol kam sie nur auf Rang zehn. Auf Siegerin Federica Brignone aus Italien fehlten Rebensburg 1,79 Sekunden. Zweite wurde die Französin Tessa Worley vor Marta Bassino aus Italien. Rebensburg war im oberen Teil in beiden Durchgängen sehr schnell, leistete sich dann aber mehrere Fehler und fiel im zweiten Lauf von Rang sechs zurück. Vor der WM in St.Moritz kommen am Wochenende noch eine Abfahrt und ein Super-G in Cortina d'Ampezzo.