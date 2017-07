Tommy Haas ist bei den German Open in Hamburg schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der 39-Jährige hatte gegen den Argentinier Nicolas Kicker keine Chance und verlor mit 5:7, 2:6. 20 Jahre nach seinem Debüt beim Traditionsturnier am Rothenbaum war der letzte Auftritt des Altmeisters in seiner Geburtsstadt nach 1:26 Stunden beendet. Ebenfalls raus ist Qualifikant Rudolf Molleker. Der 16-Jährige verlor trotz einer couragierten Leistung gegen den an Nummer drei gesetzten Karen Khachanow 4:6, 3:6. Der 21 Jahre alte Russe ist in der Welt um 891 Plätze besser gelistet als Molleker.