von Alfred Krüger

"Adoptly" verkauft sich als Smartphone-App, die Eltern den langen Weg zur Adoption eines Kindes verkürzt. Die Methoden erinnern an die Dating-App "Tinder", das Drumherum wirkt dubios. heute.de stieß bei Recherchen auf überraschende Ergebnisse.

Start-ups gibt es wie Sand am Meer – ungewöhnliche Geschäftsideen auch. "Freight Farms" etwa, ein Start-up aus Boston, verkauft ausgediente Frachtcontainer, die zu Gewächshäusern umgebaut wurden. Kunden sollen dort ihr eigenes Gemüse auch im Winter züchten. Und bei "Rent the chicken" kann man Hühnerställe mieten – Legehennen inklusive. Eine ungewöhnliche Idee steht auch hinter der Smartphone-App "Adoptly".

App will Adoptionsverfahren abkürzen

Adoptly soll den langwierigen Prozess verkürzen, den Eltern bei der Adoption eines Kindes durchlaufen müssen. Das jedenfalls verkünden die Macher der App auf ihrer Webseite . Die Idee an sich erscheint zunächst nicht ungewöhnlich. Adoptionsverfahren dauern in der Regel lange. Eine App, die diesen Prozess durch nützliche Informationen oder den Austausch mit anderen Eltern erleichtert, könnte eine gute Idee und vielen Eltern eine Hilfe sein.

Doch die Macher von Adoptly haben anderes im Sinn. In einem professionell wirkenden Werbevideo erklären sie das Prinzip, mit dem Adoptionen künftig schneller abgewickelt werden sollen. Die App ist in Design und Benutzerführung an die Dating-App Tinder angelehnt. Bei Tinder werden dem Nutzer Bilder von Personen angezeigt, die zu ihm passen könnten. Mit einem Wisch nach rechts oder links kann man sie sortieren.

Kinderwusch per Fingerwisch

Nach demselben Prinzip soll auch Adoptly arbeiten. Adoptionswillige Eltern legen zunächst ein Profil an. Anschließend werden ihnen Bilder von Kindern gezeigt, die sie wie bei Tinder per Fingerwisch in "passend" oder "unpassend" durchsortieren können. Elternschaft sei nur einen Fingerwisch entfernt, warben die App-Entwickler auf den Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und IndieGoGo um finanzielle Unterstützung für ihr Projekt. Beide Plattformen haben die Kampagnen mittlerweile abgebrochen.

Kann es wirklich sein, dass App-Entwickler ein sensibles Thema wie Adoption derartig unsensibel mit den Methoden einer Dating-App angehen wollen? Ist Adoptly tatsächlich ernst gemeint, oder ist die App nur ein satirisch gemeinter Versuch, die Mechanismen der App-Industrie zu entlarven, die immer mehr Bereiche des menschlichen Zusammenlebens per Software organisieren und zum vorgeblich Besseren beeinflussen will?

Zweifel an der Echtheit kommen auf

heute.de hat bei den Machern von Adoptly nachgefragt. Grundlage waren Recherchen, die zu großen Zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Unternehmens führten. So werden die App-Entwickler auf ihrer Webseite zwar namentlich genannt. Sie besitzen jedoch weder Twitter- noch Facebook-Konten und tauchen auch beim Berufsnetzwerk LinkedIn nicht auf. Auch wurde die App-Webseite anonym registriert, was für ein Start-up sehr ungewöhnlich ist.

Führt man mit dem Windows-Tool tracert.exe für die Webadresse Adoptlyapp.com eine Routenverfolgung durch, landet man in einem Rechenzentrum im US-Bundesstaat Utah. Im selben Rechenzentrum wird eine Webseite gehostet, die eine App namens Pooper bewirbt. Mit deren Hilfe sollen Hundebesitzer Arbeitslose engagieren, die den Kot ihrer Vierbeiner gegen Bezahlung aufsammeln und entsorgen. Die App erwies sich als böser Scherz einer Werbeagentur aus Los Angeles, auf den sogar die "Washington Post" hereinfiel.

Satire auf eine technikbesessene Welt

Auch Adoptly ist alles andere als echt. Die Adoptions-App sei Teil eines Kunstprojekts, erklären Ben Becker und Elliot Glass, die beiden "Erfinder" der App, auf Nachfrage von heute.de. Das Duo steckte bereits hinter der Fake-App Pooper. Adoptly sei ein satirisch gemeinter Seitenhieb auf "unsere von Technik besessene Welt" und den Wunsch, alles – also auch Adoptionen – mit zuweilen fragwürdigen Methoden schneller, einfacher, angenehmer und sofort erfüllbar zu machen, so Becker und Glass.

Man habe die öffentlichen Reaktionen auf die App genau beobachtet, sagt das Duo aus Los Angeles. Adoptly sei von vielen nicht sofort als Satire erkannt, sondern trotz der an Tinder erinnernden Bedienung für bare Münze genommen worden. Das werfe ein bezeichnendes Licht auf eine großspurige App-Industrie, die ihre Produkte mit vielen wohlklingenden Worten an den Nutzer bringen wolle und der man ohne Weiteres auch eine fragwürdige App wie Adoptly zutraue.