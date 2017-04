Ein Fußballfan ist am Rande des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg (4:0) auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie der Verein via Twitter mitteilte, ist ein 56-Jähriger vor dem Spiel in der Leipziger WM-Arena zunächst mit Herzversagen zusammengebrochen und später in einem Krankenhaus an plötzlichem Herztod verstorben. "Der Fußball rückt für uns heute damit in den Hintergrund. Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen", twitterte RB. Erst am 11.März war vor der Begegnung mit dem VfL Wolfsburg ein Fan vor dem Stadion auf die gleiche Weise verstorben.