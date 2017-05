Die WHO spricht von mehr als 400.000 Menschen, die pro Jahr an Malaria sterben. Forscher vom Tropeninstitut der Uni Tübingen haben ein Mittel entwickelt, das durch eine Immunisierung helfen könnte.

Als erster Afrikaner wird der Äthiopier Tedros Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als Gesundheitsminister seines Landes hat er schon die dortige Gesundheitspolitik umgekrempelt, das ist auch sein Ziel für die WHO. Dabei treibt ihn auch ein persönliches Trauma an.

Mit sieben Jahren erlebte der neue Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sein größtes Trauma. "Ich verlor meinen Bruder, er war fünf", erzählt Tedros immer wieder. Der Kleine starb an einer Krankheit, die eigentlich behandelbar ist. Hätte das Gesundheitswesen in der Heimat des Äthiopiers damals funktioniert. Der Schmerz über den Verlust treibe ihn bis heute an: "Meine Vision ist eine Welt, in der jeder einzelne unabhängig von der Herkunft und wo er lebt ein gesundes und produktives Leben leben kann", sagt er.

Tedros will WHO erneuern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommt mit dem Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus (52) erstmals einen Generaldirektor aus Afrika. Der frühere Gesundheits- und Außenminister setzte sich am Dienstag in Genf gegen den britischen Arzt David Nabarro und die pakistanische Kardiologin Sania Nishtar durch. Tedros tritt sein Amt am 1. Juli an. Er löst Margaret Chan aus Hongkong nach zehn Jahren im Amt ab. Es war die erste Kampfabstimmung um den Spitzenposten in der fast 70-jährigen Geschichte der Organisation. Tedros hatte versprochen, sich für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für jeden Menschen auf der Welt einzusetzen, egal ob arm oder reich. (Quelle: dpa)

Tedros studierte Infektionskrankheiten in Großbritannien und machte einen Doktor in öffentlichem Gesundheitswesen. 2005 wurde er Gesundheitsminister und weitete den Gesundheitsdienst deutlich aus. Daneben leitete er internationale Initiativen gegen Malaria, Tuberkulose und Aids. Er habe die Versorgung in seinem Land umgekrempelt, er könne auch die WHO erneuern, sagt Tedros.

Dort sind Reformen dringend nötig: Die WHO war bei der Ebola-Krise in Westafrika 2014 viel zu langsam in die Gänge gekommen. Dabei nahm das Vertrauen in die Organisation schweren Schaden. Aber ist Tedros der richtige Mann, um das zu richten? Bei der Frage nach seinen Reformvorhaben bleibt er im Interview mit einem Webportal unkonkret: "Alle Reformen beginnen mit Zuhören. Es sollte ein Prozess sein, der alle einschließt."

Exil-Äthiopier kritisieren Tedros

Tedros' Gegner kommen vor allem aus dem Lager der Exil-Äthiopier, die vor Gewalt und Terror der Sicherheitskräfte geflohen sind. Tedros war von 2012 bis 2016 Außenminister. Er verteidigt die Regierung, die im Oktober den Ausnahmezustand verhängt hat und Proteste gegen Staatswillkür rigoros unterdrückt. "Unsere Regierung steht hinter Demokratie, Menschenrechten und allem", beteuerte Tedros. "Demokratie ist ein Prozess, sie ist im Aufbau begriffen." Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kamen bei Protesten in Äthiopien Hunderte Menschen um, Zehntausende Demonstranten wurden verprügelt und festgenommen.

Letzte Woche wurden zudem Vorwürfe laut, Tedros habe als Gesundheitsminister Cholera-Epidemien verschwiegen, um seine Bilanz nicht zu gefährden. Er wies das zurück. Exil-Äthiopier verweisen auf die korrupten Machenschaften einer Regierung, der Tedros angehörte. Vor dem UN-Gebäude in Genf haben sie laut protestiert und Tedros als "Agenten eines Unterdrückerregimes" gebrandmarkt.

In Genf stellte er sich als Modellfunktionär dar: "Ich werde die Organisation und mich selbst von rigorosen unabhängigen Prüfern überwachen lassen", versprach er.