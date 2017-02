Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin hatte Björn Höcke, Landes- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, während einer Veranstaltung der Jungen Alternative im Januar 2017 unter anderem gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Höcke selbst bestritt tags darauf, das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert zu haben. Eine solche Auslegung sei eine "bösartige und bewusst verleumdende Interpretation" dessen, was er gesagt habe, schrieb Höcke. Er habe "den Holocaust, also den von Deutschen verübten Völkermord an den Juden, als Schande für unser Volk bezeichnet", ließ er in seiner Erklärung wissen.

(Quelle: Dominik Rzepka, ZDF, dpa)