Die AfD beschäftigt sich noch immer mit der Dresdener Höcke-Rede. Der AfD-Fraktionschef in Thüringen hatte unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" genannt. Seitdem fragen sich viele, auch innerhalb der AfD: War diese Rede Teil einer Strategie?

Björn Höcke bezeichnete in seiner Rede in Dresden das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande." Damit provoziert er erneut. Von der Partei ausgeschlossen wird er nicht, dennoch soll es ein Ordnungsverfahren geben.

von Dominik Rzepka

In der AfD eskaliert der Machtkampf: Frauke Petry will ihren Thüringer Parteikollegen Björn Höcke loswerden - wegen rechtsextremer Äußerungen. Damit geht sie ein hohes Risiko ein, sagen Beobachter. Denn diesen Machtkampf könnte sie am Ende verlieren.

Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: Koch / ZDF

Neun zu vier - am Ende ist das Ergebnis mit Blick auf die erforderliche Zweitdrittel-Mehrheit knapp. Neun Vorstandsmitglieder der AfD stimmten für ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke, allen voran AfD-Sprecherin Frauke Petry. Vier Petry-Widersacher wie Co-Sprecher Jörg Meuthen oder André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt stimmten gegen das Verfahren. Und ihr prominentester Kritiker, AfD-Vize Alexander Gauland, verbindet sein Nein mit der Warnung vor einer Spaltung der Partei. Höcke verteidigt er demonstrativ. Er habe an keiner Stelle die Ordnung der Partei verletzt.

"Frauke Petry legt sich da mit einem sehr machtvollen Flügel der Partei an", sagt Politikwissenschaftler Gideon Botsch vom Moses Mendelssohn Zentrum der Universität Potsdam. Gauland, Poggenburg, Meuthen - die Herren haben Gewicht in der Partei. Und ob ein Schiedsgericht wirklich den Ausschluss Höckes aus der AfD beschließt, das ist alles andere als sicher. "Insofern ist das ein Machtkampf, den Frauke Petry auch gut verlieren kann", sagt Botsch. Riskant sei das schon für sie.

Zerreißprobe für die Partei

Denn Höcke repräsentiert den Rechtsaußen-Flügel der Partei, mit dem Schätzungen zufolge etwa 30 Prozent der AfD-Anhänger sympathisieren. "Bisher hat die AfD immer versucht, die rechtsextreme Anhängerschaft in die Partei zu integrieren", sagt Botsch. Das Kalkül: Nur mit den Stimmen von rechtspopulistischen und ultranationalen Wählern würde die AfD bei der Bundestagwahl im Herbst über zehn Prozent bekommen. Aus diesem Grund habe die Partei immer wieder Angebote an die extrem rechte Wählerschaft gemacht.

Allerdings gefährde man damit auch Erfolge bei bürgerlichen Wählern. Botsch spricht von einer Zerreißprobe für die Partei. Und so deutet AfD-Sprecherin Petry jetzt eine Klärung dieses Dilemmas an: "Petry will die Distanzierung von Höcke deutlich markieren. Sie will eine Klärung haben, bevor man in den heißen Wahlkampf geht." Das Signal: Ich, Frauke Petry, dulde keine Rechtsaußen. Nach ZDF-Informationen hatten die Befürworter eines Ausschlussverfahrens argumentiert, Höckes Rede in Dresden schließe die Tür zum Bürgerlichen.

Höcke sieht Verfahren "gelassen entgegen"

Björn Höcke selber sieht dem Verfahren gelassen entgegen. Er habe die Entscheidung des Bundesvorstands mit Bedauern und tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen, teilt er in einer Erklärung mit. Er sei überzeugt, weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen zu haben. Co-Sprecher Meuthen geht deswegen davon aus, dass Höcke in der Partei bleiben könne. Mit dem Beschluss sei der AfD kein Dienst erwiesen worden. Wesentlich deutlicher hätte sich Meuthen kaum von Frauke Petry distanzieren können.

Höcke

Über den Ausschluss muss nun das Schiedsgericht der thüringischen AfD entscheiden. Sollte es sich für befangen erklären, dürfte es die höhere Instanz, das Schiedsgericht der Bundespartei, anrufen. Im Bundesschiedsgericht sind etliche Anhänger des rechtsnationalen Flügels der AfD vertreten, denzusammen mit Vorstandsmitglied André Poggenburg gegründet hatte. Das Schiedsgericht hatte zuletzt mehrere Entscheidungen des Bundesvorstandes gekippt. Und: Bis zu einer Entscheidung dürften Monate vergehen. Ob die Partei aber wirklich eine Klärung der Personalie Höcke anstrebt? Politikwissenschaftler Botsch hat daran Zweifel.

Spiel auf Zeit - bis nach der Bundestagswahl?

"Typisch AfD wäre es, auf Zeit zu spielen. Man vermeidet eine Festlegung und lässt das Verfahren laufen." So lange könne Petry immer darauf verweisen, sie wolle ja einen Ausschluss Höckes aus der Partei. Und Meuthen könne sich auf das Schiedsgericht berufen, dessen Urteil man erst abwarten müsse. "Man sitzt das Ganze einfach aus", sagt Bortsch als möglisches Szenario. Nach der Bundestagswahl werde dann das Verfahren eingestellt oder Höcke lediglich gerügt. "Das würde mich bei der AfD nicht wundern."