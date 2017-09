In Berlin spielen Politiker und Journalisten verschiedene Koalitionsoptionen durch. Parteispitzen reagieren im Hinblick auf eine mögliche „Jamaika-Koalition“, oder in Bezug auf eine mögliche Große Koalition, drei Tage vor der Bundestagswahl "mit Skepsis".

Die Prognose Punkt 18:00 Uhr ist der Höhepunkt eines ereignisreichen Wahljahres. Ab 17:10 Uhr sendet das ZDF an diesem Tag aus dem Wahlstudio in Berlin. Auch in der 19-Uhr-heute-Sendung sowie im heute journal ist die Bundestagswahl das Hauptthema.

Riesenjubel bei der AfD: Sie hat ihr Wahlziel klar erreicht und liegt bei 13 Prozent. Damit ist sie drittstärkste Kraft im Bundestag. "Das ist ein großer Tag in unserer Parteiengeschichte", rief Parteichef Alexander Gauland seinen Anhängern zu und kündigte an: "Wir werden dieses Land verändern."

"Wir haben es geschafft", so Gauland weiter. "Wir sind im Deutschen Bundestag vertreten und werden dieses Land verändern". Er bedankte sich bei den Wählern für das Vertrauen. "Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Menschen auf der Straße denken, dass sie im Bundestag wieder eine Rolle spielen."

Weitere Links zum Thema Liveblog zur ... Liveblog: Alle Entwicklungen ARTIKEL

Gauland: "Mit aller Kraft"

Äußerst kritisch reagierten Politiker anderer Parteien auf Gaulands Ankündigung der Veränderung. "Wir werden mit aller Kraft dagegenarbeiten, dass Deutschland verändert wird", betonte die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im ZDF. Man werde sich aber auch vor allem Gedanken machen müssen, was die Menschen zu dieser Wahl animiert habe. "Wenn rechtspopulistische Parteien einziehen, dann haben wir auch den Auftrag, uns damit auseinanderzusetzen".

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry hatte am Nachmittag noch die SPD scharf kritisiert. "Arroganz der #SPD wird sich bitter rächen", schreibt sie auf Twitter. "Lebt damit, Genossen. Linkstrend ist ab heute vorbei." Petry reagiert damit auf einen Tweet von SPD-Parteichef Martin Schulz, in dem er die AfD als rechtsextreme Partei bezeichnet, die nicht in den Bundestag gehöre.

Die Spitzenkandidaten der AfD, Alice Weidel und Alexander Gauland hatten sich gegen eine öffentliche Stimmabgabe und für Briefwahl entschieden. Die AfD-intern in die Defensive geratene Parteivorsitzende Frauke Petry gab hingegen ihre Stimme in Leipzig ab und machte vor Fotografen und Kameraleuten ein freundliches Gesicht. Ein Statement wollte Petry am Sonntag aber nicht abgeben.