AfD-Sprecherin Frauke Petry und ihr Ehemann Marcus Pretzell geraten mit den Wahlgesetzen in Konflikt. Nach ihrer Heirat darf nur noch einer von ihnen sein jeweiliges Landtagsmandat in Sachsen oder NRW wahrnehmen, berichtet ZDF frontal 21. Grund: Verheiratete dürfen nur einen Hauptwohnsitz haben.

"Das Ehepaar Petry-Pretzell muss sich entscheiden, wo es seinen Hauptwohnsitz nimmt - sei es in Sachsen oder in Nordrhein-Westfahlen“, sagt Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und Mitglied des NRW-Verfassungsgerichtshofs. Nur in dem Bundesland, wo der einheitliche Wohnsitz der Familie liege, könne jemand aus der Familie Landtagsabgeordneter sein. Der Konflikt mit den Melde- und Landeswahlgesetzen könnte für das AfD-Politikerpaar weitgehende Folgen haben: Wenn der Hauptwohnsitz des Ehepaars Leipzig ist, wäre Pretzell in NRW nicht wählbar. Ist der Hauptwohnsitz Bochum, würde Petry die Mitgliedschaft im sächsischen Landtag rückwirkend verlieren.

Dauerhafter Hauptwohnsitz erforderlich

Die Landeswahlgesetze sowohl in Sachsen als auch in NRW verlangen von Landtagsmitgliedern und von Landtagskandidaten einen dauerhaften Hauptwohnsitz im jeweiligen Bundesland. Petry und Pretzell hatten im Dezember über Facebook ihre Heirat bekanntgegeben, auch dass sie ein gemeinsames Kind erwarten.

Frauke Petry führt die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen und lebt in Leipzig. Pretzell will als AfD-Spitzenkandidat in den NRW-Landtag gewählt werden und hat nach eigenen Angaben seinen Hauptwohnsitz in Bochum. Frauke Petry antwortete auf Anfragen der ZDF-Redaktion frontal 21 nicht. Marcus Pretzell ließ mitteilen, dass er "die wahlrechtlichen Voraussetzungen für das Land NRW" erfülle.