von Thomas Daniel

Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke bleibt im Amt - und er bleibt in seiner Partei. Das hat einen einfachen Grund: Einen Parteiausschluss Höckes kann sich die AfD nicht leisten. Denn dann liefe sie Gefahr, massiv im rechten Milieu an Stimmen zu verlieren.

Höcke selbst zeigt sich schuldlos, ohne Reue. Was sollte er aus seiner Sicht auch bereuen? Er steht zu allem, was er in seiner Rede in der vorigen Woche gesagt hat - und vor allem auch, wie er es gesagt hat. Eine "erinnerungspolitische Wende in der Bundesrepublik" hatte er gefordert und betont, die Deutschen seien das einzige Volk, das sich ein "Denkmal der Schande" in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe.

Thomas Daniel, ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF

"Parteifreunde", sagt Höcke nun, hätten die Diskussion über seinen Auftritt für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht. Der "Meinungspluralismus" in der AfD müsse gewahrt werden. Nun tritt der Bundesvorstand zwar für Ordnungsmaßnahmen ein, will aber keinen Parteiausschluss verlangen. Selbst die Ordnungsmaßnahmen hält Höcke für zu weitgehend. Er bedaure, dass das Verfahren nicht endgültig beendet worden sei.

Rauswurf hätte Petry gestärkt

Kritik an Höckes Rede sei "nachvollziehbar", auch er sei über einige Passagen "unglücklich", gleichwohl sei er immer gegen einen Parteiausschluss gewesen, beurteilt einer der beiden AfD-Chefs, Jörg Meuthen, den Ausgang der heutigen Telefonkonferenz. Von der anderen Chefin, Frauke Petry, weiß man, dass sie Höcke für eine "Belastung für die Partei" hält - und dass sie Höcke lieber vor die Tür gesetzt hätte. Wäre sie damit durchgekommen, wäre es auch ihr persönlicher Triumph gewesen und hätte ihre Rolle im innerparteilichen Kampf um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl gestärkt.

Denn dass Petry alleine Spitzenkandidatin wird, das wollen vor allem Meuthen, Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland und eben Björn Höcke verhindern. Sie halten Petry für ungeeignet, alleine die Richtung der AfD vorzugeben. Auch Sachsen-Anhalts Fraktionschef André Poggenburg votierte gegen Höckes Parteiausschluss.

Einen mächtigen Ost-AfD-Mann wie Höcke auszuschließen, und das gegen den Widerstand der mächtigen AfD-Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, das ist schwer vorstellbar. Die AfD liefe Gefahr, viele tausend Mitglieder im Osten zu verlieren und noch mehr Wählerstimmen - gar eine Spaltung hätte drohen können. Das kann sich die Partei wenige Monate vor der Bundestagswahl schlicht nicht leisten.