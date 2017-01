Höcke darf in der AfD bleiben

Rauswurf oder nicht: Drei Stunden hat der AfD-Bundesvorstand über einen möglichen Ausschluss Björn Höckes beraten. Das Ergebnis: Der Thüringer AfD-Fraktionschef darf bleiben, muss aber mit "Ordnungsmaßnahmen" rechnen.

Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke muss die Partei trotz seiner umstrittenen Äußerungen zum deutschen Geschichtsverständnis nicht verlassen. Das hat der AfD-Parteivorstand bei einer dreistündigen Telefonkonferenz beschlossen. Stattdessen sollten "Ordnungsmaßnahmen" gegen ihn eingeleitet werden, hieß es aus Parteikreisen. Diesen Vorschlag habe Vorstandsmitglied Albrecht Glaser gemacht. Welcher Art diese Ordnungsmaßnahmen sein sollen, darüber gab es keine Angaben.

Die Parteivorsitzende Frauke Petry hatte vergangene Woche erklärt,sei eine "Belastung für die Partei". Vor der dreistündigen Telefonkonferenz am Montagmorgen hatte das ZDF noch aus Parteikreisen erfahren, dass eine Mehrheit im Bundesvorstand Höcke ausschließen wolle.

AfD-Vorstände befürworten Beschluss

Ein Grund für die Debatte um Höcke ist dessen Rede in Dresden am vergangenen Dienstag, bei der er das Berliner Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet hatte. Laut einem im Internet kursierenden Video sprach er zudem von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad".

"Mit der Entscheidung kann ich leben", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der dpa. Ein sofortiger Ausschluss Höckes wäre aus seiner Sicht nicht sinnvoll gewesen. Das breite Meinungsspektrum der Partei solle erhalten bleiben. "Ich hätte mir einen etwas schärferen Beschluss gewünscht, kann aber mit diesem Kompromiss leben", sagte Vorstandsmitglied Dirk Driesang.

"Der heutige Beschluss hat im Bundesvorstand eine sehr große Mehrheit gefunden", sagte der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski. Nun müsse die Parteispitze "eine gute und kluge Entscheidung" dazu treffen, welche Ordnungsmaßnahme sinnvoll sein.

Höcke-Unterstützer warnten vor Spaltung

Dieser Schritt wäre für die Partei verheerend und würde einen derart tiefen Graben zwischen den AfD-Flügeln aufreißen, daß die Integrität und Einheit der Partei so substantiell beschädigt werden würde wie seinerzeit von Lucke's Weckruf", hieß es auf der Facebook-Seite "Kein Ausschluß von Björn Höcke". Das könne zu einer weiteren Spaltung der Partei führen, hatten die Unterstützer gewarnt. "Die AfD würde ihre bei Wahlen erfolgreichsten Landesverbände verlieren, nämlich die östlichen, deren Hoffnungsträger Björn Höcke ist."

Unterstützer Höckes hatten den Bundesvorstand aufgefordert, von einem Ausschluss abzusehen. "

Auch eine Petition rief den Bundesvorstand zum Bekenntnis zu Höcke auf. "Lieber Bundesvorstand, seien Sie keine Spalter!", schrieben die Initiatoren. "Seien Sie Einiger." Die Petition wurde bis Montagmittag (11:30 Uhr) von mehr als 2.500 Unterstützern Höckes unterzeichnet.

West-AfD fürchtet um Wähler

Bereits am Freitag hatte sich der Bundesvorstand in Berlin mit Höckes Rede befasst. Das Ergebnis der Diskussion war nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Mehrere AfD-Funktionäre - vor allem aus westlichen Landesverbänden - hatten aber öffentlich protestiert. Sie befürchten, dass ihnen der rechte Scharfmacherdie Wähler aus dem konservativen Lager vergrault.

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz bezeichnete den Streit um Höcke gegenüber dem ZDF als "reines Symboltheater". "Am Wochenende trifft man sich in Koblenz mit den Rechten und Faschisten aus Europa, und dann zieht man hier ein Schmierentheater durch, als wenn man Herrn Höcke ausschließen wollte", sagte von Notz. Das sei "maximal unglaubwürdig". Die AfD stehe "weit weit rechts" und werde sich durch solche Scheinmaßnahmen nicht rausdefinieren können. "Das muss einfach allen klar sein", so von Notz.