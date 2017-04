Zerstritten und mit sich selbst beschäftigt: In der Alternative für Deutschland spitzt sich der Machtkampf zu. Frontal21 über die verfeindeten Strömungen in der AfD.

Kurz vor dem AfD-Parteitag am Samstag in Köln verzichtet Frauke Petry auf eine Spitzenkandidatur für den Bundestagswahlkampf. Der interne Machtkampf ist damit aber noch nicht entschieden.

Der Machtkampf in der AfD - unter anderem zwischen Alexander Gauland und Frauke Petry - geht in die nächste Runde.

von David Gebhard

Die Umfragewerte bröckeln und im Mittelpunkt steht weiterhin die Personalie Frauke Petry: Die AfD trifft sich in turbulenten Zeiten zum Parteitag. Hinter den Kulissen brodelt es weiterhin. Und die Schlammschlacht in der Partei hat selbst für AfD-Verhältnisse groteske Züge angenommen.

Wer die Alternative für Deutschland seit ihrer Gründung im Jahr 2013 journalistisch begleitetet, ist einiges gewohnt: Parteigründer Bernd Lucke 2015 auf dem Essener Parteitag - weggeputscht und verhöhnt. Hintergrundgespräche extra anberaumt - nur um die charakterlichen Defizite der eigenen Vorsitzenden auszubreiten. Parteiinterner Kleinkrieg via Mails oder WhatsApp-Gruppen - an der Tagesordnung. Streit und Intrigen sind fest verankert in der DNA der Partei, die für sich den Mut zur Wahrheit reklamiert.

David Gebhard ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF

Und doch übertrifft sich die AfD in den vergangenen Wochen mit einer parteiinternen Schlammschlacht selbst. Diesmal im Repertoire: ein ehemals enger Berater, der vor seiner eigenen Chefin Frauke Petry eindringlich warnt. "Wem das Schicksal der Partei am Herzen liegt, der darf diese Frau nicht unterstützen. Frauke Petry sollte weder die Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl werden, noch einem Kandidatengremium angehören, denn auch das würde sie im Nu spalten und zerstören." Das schreibt Michael Klonovsky in seinem Blog. Der ehemalige "Focus"-Redakteur fühlt sich von Petry und deren Ehemann Marcus Pretzell hintergangen. Will vom NRW-Spitzenkandidaten noch über 20.000 Euro an Honorar bekommen und vor Gericht einklagen. Dieser dementiert und spricht auf Facebook von Erpressung.

Petry in der Parteispitze isoliert

Die Causa Klonovsky ist nur ein Beispiel. Für Petry läuft es zuletzt generell nicht so gut. Die sächsische Landeschefin ist zwar das Fernsehgesicht der Rechtspartei, doch in der Parteiführung ziemlich isoliert. Ihr werden ein autoritärer Führungsstil, ein fast manisches Freund-Feind-Denken und Unzuverlässigkeit nachgesagt. Mit dem von ihr angeschobenen Parteiausschlussverfahren gegen den thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke, der bei seiner Dresdner Rede im Januar über das Holocaustdenkmal in Berlin als "Mahnmal der Schande" gesprochen hatte, hat Petry große Teile der Partei gegen sich aufgebracht.

TV-Tipp Führungsfragen: Wer die AfD auf welchen Kurs einschwört - mehr zum Thema sehen Sie in der Sendung "Berlin direkt" am Sonntag um 19:10 Uhr im ZDF. Außerdem berichtet Phoenix am Samstag von 10 bis 16:30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11:30 Uhr live vom Parteitag der AfD in Köln.

Die strammen Höcke-Fans wittern ebenso wie gemäßigte Mitglieder Meinungsgängelung und Political Correctness à la Altpartei. Man wollte als AfD doch so ganz anders sein beim Thema freie Meinungsäußerung. Zuletzt hatte Petry zudem viel Kritik für ihren "Zukunftsantrag" einstecken müssen, den sie vor dem Parteitag auf einer extra Internetseite verbreitete. Dort stellt sie sich als Vertreterin eines realpolitischen Kurses dar, im Gegensatz zu angeblichen Fundis wie Alexander Gauland. Für viele klingt das nach Lucke 2.0 und dessen "Weckruf" als "Aufstand der Anständigen" in der AfD vor zwei Jahren.

Petrys wahres Ziel: Der Fraktionsvorsitz im Bundestag

Der Wind hat sich endgültig gedreht. Petry erkannte, dass sie keine Mehrheit hinter sich hat und zog die Notbremse. Sie verzichtete per Videobotschaft auf die Spitzenkandidatur und gab sich so als selbstlose Dienerin der Partei. Ihr Kalkül: Nun stehen plötzlich ihre Gegner als machtversessene Spalter da. Der Verzicht gibt ihr Sympathiepunkte, die reichen könnten, ihren Strategieantrag - in einer weniger konfrontativen Variante - durchzukriegen.

Ein solcher Erfolg, ihre Medienprominenz und ihr Amt als Bundesvorsitzende, das ihr bleibt, könnten reichen, so hofft sie, um am Ende doch noch ihr eigentliches Ziel zu erreichen: den Posten als AfD-Fraktionschefin im Bundestag. Freilich ein riskantes Spiel. Sollte es Gauland schaffen, ein Spitzenteam um sich zu scharen, wird er diesen Posten ebenfalls für sich einfordern. Bei einer Mehrfachspitze könnten auch die anderen Spitzenkandidaten Ansprüche anmelden. Im "Spiegel" sprechen führende AfD-Politiker Petry den Anspruch ab, eine mögliche AfD-Fraktion im Bundestag zu führen. Der eigentliche Machtkampf ist also nur verschoben.

Gauland will Petry-Antrag nicht zustimmen

Ein Stimmungstest dürfte in Köln sein, wie sich die Delegierten zu zwei Streifragen verhalten, in denen Gauland und Petry einen offenen Dissens haben. Da ist einmal der von Petry gewollte Parteiausschluss von Björn Höcke, den Gauland verhindern will. Er unterstützt genau wie Bundesvorstandsmitglied und Höcke-Freund André Poggenburg einen Antrag des Bremer Landesverbands, in dem gefordert wird, den Parteiausschluss nicht weiter zu verfolgen.

Ebenfalls spannend wird sein, ob Petry es schafft, im Parteiprogramm festzuschreiben, dass völkische und nationalistische Ideologien in der AfD keinen Platz haben dürfen. Das fordert wohlgemerkt die gleiche Frauke Petry, die den Begriff "völkisch" noch zuletzt positiv besetzt sehen wollte. Die gleiche Frauke Petry, die Anfang des Jahres bei der öffentlich zelebrierten Verbrüderung mit europäischen Rechtsradikalen und Nationalisten wie Marine Le Pen und Geert Wilders - ganz im Vokabular der völkischen Ideologie - vor einer "planlosen Durchmischung der Völker" in Europa gewarnt hatte.

Alexander Gauland jedenfalls hat gegenüber dem ZDF schon angekündigt, Petrys Antrag abzulehnen: "Die AfD braucht diesen Antrag nicht, weil sie das längst ausgeschlossen hat. Er ist nicht zielführend, denn er suggeriert, dass wir das nötig hätten und das haben wir ja nicht. Wenn die Parteivorsitzende das für ein Problem hält, kann ich auch nichts dafür." So heißt es bei der AfD mal wieder: Nach dem Machtkampf ist vor dem Machtkampf. Vorhang auf für den nächsten Akt.