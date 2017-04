Keine Kursklärung in Köln

Auch Parteigegner zieht der AfD-Parteitag nach Köln. Es sind allerdings weniger Demonstranten gekommen als im Voraus erwartet. ZDF-Reporter Thomas Münten berichtet über die aktuelle Lage in Köln.

AfD-Chefin Frauke Petry hat auf dem Bundesparteitag der AfD in Köln für einen realpolitischen Kurs geworben. Das Bild der Partei werde zu stark von einer lauten Minderheit, den Rechtsnationalen, bestimmt. Die Mehrheit der Partei lehnte den neuen Kurs ab.

"Die Partei hat eine Diskussion verweigert, die ich für extrem wichtig halte", so die AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry im Gespräch mit Claus Kleber.

AfD-Chefin Frauke Petry ist frustriert darüber, dass der Bundesparteitag in Köln keine Kursklärung zugelassen hat. "Die Orientierung nach innen reicht für eine Partei, die gewählt werden will, nicht aus", so Petry im ZDF. Um erfolgreich zu sein, dürfe sich die AfD nicht nur auf die Opposition beschränken.

"Die Partei hat heute eine Diskussion verweigert, die ich für wichtig halten", so Petry im ZDF heute journal. Viele Mitglieder hätten ihre Gründe nicht verstanden. "Die Orientierung nach innen reicht für eine Partei, die gewählt werden will, nicht aus." Wenn die Partei dem Wähler schnelle Änderungen versprechen wolle, sei es Tatsache, "dass wir eine Dauerrolle in der Opposition nicht einnehmen sollten", sagte Petry. "Wir müssen mehr bieten, wenn wir besser sein wollen als die anderen."

Auch wenn die AfD es aus Petrys Sicht heute versäumt habe, dem Wähler zu sagen, wo es hingeht, habe die Partei den Bundestag fest im Blick. Petry selbst will weiter Bundesvorsitzende bleiben. "Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich meine Aufgaben hinwerfe. Ich habe eine Verantwortung gegenüber der Partei, die werde ich weiter ausfüllen."

Spitzenteam wird gekürt

Am Samstag war Petry bei ihrem Versuch gescheitert , der AfD einen "realpolitischen" Kurs zu verordnen. Rechtsnationale Vertreter hatten die Oberhand. Der Parteitag ist bislang von Protesten und einem Großeinsatz der Polizei begleitet worden. Die Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich. Zu einer zentralen Kundgebung mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) waren rund 10.000 Menschen gekommen.

Der Bundesparteitag geht am Sonntag weiter. Im Mittelpunkt steht die Kür des Spitzenteams, mit dem die rechtspopulistische Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Parteichefin Petry hatte vor einigen Tagen überraschend erklärt, sie stehe nicht für eine Spitzenkandidatur bereit. Als wahrscheinlich gilt, dass ihre Stellvertreter Alexander Gauland und Beatrix von Storch dem künftigen Spitzenteam angehören werden - ebenso wie Vorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg.