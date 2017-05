Von der Leyen kündigt Reformen bei Truppe an

In der Amtszeit von Ursula von der Leyen seien eine Reihe von unverzeihlichen Fehlern passiert. Die Grünen-Obfrau im Verteidigungsausschuss Agnieskza Brugger sieht die Verteidigungsministerin in der Verantwortung.

Ursula von der Leyen muss den Abgeordneten Antworten liefern. Gibt es in der Bundeswehr eine Terrorzelle um Franco A.? Die Opposition sieht die Ministerin in voller Verantwortung für diese Vorgänge.

In der Affäre um den mutmaßlich rechtsextremen Offizier Franco A. gerät die Bundesverteidigungsministerin zunehmend in Bedrängnis. Nun kündigte von der Leyen umfassende Reformen bei der Bundeswehr an.

Vor einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses nannte Ministerin Ursula von der Leyen fünf Felder für Reformen: Eine Revision der Disziplinarverfahren in der Truppe, die Stärkung des Prinzips Innere Führung, eine verbesserte politische Bildung der Soldaten und schnellere Meldeketten. Zudem soll der sogenannte Traditionserlass zum Umgang der Bundeswehr mit der Vergangenheit überprüft werden.

Auf eine tatsächliche Änderung der Vorschriften legte sich von der Leyen zunächst nicht fest. Der Erlass, der 1982 zum letzten Mal überarbeitet wurde, regelt unter anderem, in welcher Form Erinnerungsstücke der Wehrmacht gesammelt und gezeigt werden dürfen. Demnach muss eine "geschichtliche Einordnung" erfolgen.

Von der Leyen kündigte weiterhin an, sie werde den Ausschuss über den Stand der Ermittlungen über rechtsextreme Umtriebe in der Armee unterrichten. Sie bestätigte in dem Zusammenhang, dass es im Fall Franco A. Munitionsfunde gebe, "die aus den Beständen der Bundeswehr stammen".

Schwere Vorwürfe gegen Ministerin

Die nichtöffentliche Sondersitzung war von der Opposition beantragt worden. SPD, Grüne und Linke werfen der Ministerin Versäumnisse vor. "Die Ministerin tut so, als ob sie die große Aufklärerin ist, in Wirklichkeit hat sie einen Teil der Probleme selbst geschaffen", sagte SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold vor der Sitzung.

Die Affäre zieht immer weitere Kreise. Mittlerweile sitzen drei Soldaten in Untersuchungshaft. Ermittler hatten am Dienstag einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 27-jährige Maximilian T. soll "aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus" gemeinsam mit Franco A. und einem weiteren Helfer einen Anschlag vorbereitet haben, den sie dann Flüchtlingen in die Schuhe schieben wollten.

Auf einer Todesliste möglicher Anschlagsopfer standen laut Bundesanwaltschaft auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Diese Liste soll Maximilian T. verfasst haben. Die Tat sollte den Ermittlern zufolge Franco A. ausführen. Dazu hatte sich der Soldat unter einer falschen Identität als Asylsuchender registrieren lassen. Der 27-jährige Oberleutnant Maximilian T. soll ihn dabei gedeckt haben.

SPD-Politiker: Versagen des MAD

Die Bundeswehr steht seit dem Bekanntwerden des Skandals schwer unter Druck. Eine rassistische Abschlussarbeit blieb für die Laufbahn von Oberleutnant Franco A. folgenlos. Zudem soll Franco A. Munition aus Bundeswehrbeständen entwendet haben. Der Militärgeheimdienst MAD hatte zudem Maximilian T. bereits 2015 im Visier. Demnach soll er versucht haben, einen Kameraden für Aktionen gegen Ausländer anzuwerben. Die Ermittlungen verliefen aber im Sand. "Beide waren im Visier, beide waren aufgefallen, bei beiden hat man sich abwiegeln lassen", kritisierte der SPD-Verteidigungsexperte Arnold.

Arnold warf dem MAD Versagen vor. "Dass der MAD bei rechtsextremen Vorgängen die Akten schließt, statt Leuten auf die Finger zu schauen, ist ein grober Fehler", sagte Arnold. Die Behörde sei durch Reformen so sehr ausgedünnt worden, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen könne.

CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte spricht hingegen von Einzelfällen. "Es geht hier um eine Handvoll Fehlgeleiteter." Er habe volles Vertrauen zu den Soldaten und Mitarbeitern der Bundeswehr. Der übergroße Teil der Truppe leiste jeden Tag einen tollen Dienst. Die Festnahme zeige aber, "dass es richtig war, die Ermittlungen aufzunehmen, nicht kleinzureden".