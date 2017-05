Verteidigungsministerin geht in die Offensive

In der Amtszeit von Ursula von der Leyen seien eine Reihe von unverzeihlichen Fehlern passiert. Die Grünen-Obfrau im Verteidigungsausschuss Agnieskza Brugger sieht die Verteidigungsministerin in der Verantwortung.

Ursula von der Leyen muss den Abgeordneten Antworten liefern. Gibt es in der Bundeswehr eine Terrorzelle um Franco A.? Die Opposition sieht die Ministerin in voller Verantwortung für diese Vorgänge.

In der Affäre um drei Soldaten unter Terrorverdacht ist Verteidigungsministerin von der Leyen in die Offensive gegangen: Reformen soll es geben, vor allem die Werte in der Truppe will sie stärken. Die Opposition spricht von "Nebelkerzen", um von Fehlern abzulenken. Auch die SPD erneuerte ihre Vorwürfe.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kündigte eine Überprüfung der Disziplinarverfahren bei der Bundeswehr an sowie ein neues Programm "Innere Führung heute". Zudem will die CDU-Politikerin den sogenanntenTraditionserlass überarbeiten lassen - dieser regelt die Übernahme militärischer Traditionen. Weiterhin will sie die politische Bildung, Ausbildung und Erziehung innerhalb der Bundeswehr breit überprüfen. Das ist ein langer Weg, den wir gemeinsam gehen wollen", sagte von der Leyen nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses.

Von der Leyen will Werte stärken

Die Werte in der Truppe müssten gestärkt werden, so die Ministerin. Die Werte seien das Fundament der Bundeswehr und müssten bis in jede Verästelung der Armee hinein ihren Bestand und ihre Festigkeit haben.

"Wir müssen gemeinsam in der Bundeswehr nach innen schauen und uns fragen bei den vielen, vielen tausend Vorgängen, die tagtäglich richtig entschieden werden und wo Führung genau auf der Ebene der Verantwortlichkeit sehr gut und hervorragend ausgeführt wird, wie es dennoch dazu kommen konnte (...), dass die innere Führung an dem Punkt gebrochen ist", sagte von der Leyen.

"Nebelkerzen", um von Fehlern abzulenken

Die nichtöffentliche Sondersitzung war von der Opposition beantragt worden. SPD, Grüne und Linke erneuerten nach dem Treffen die Vorwürfe. Der Druck auf die Verteidigungsministerin sei nach ihrer dreistündigen Befragung im Ausschuss nicht kleiner geworden, berichtete ZDF-Korrespondentin Cornelia Schiemenz.

SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold kritisierte, von der Leyen habe "viel zu spät oder gar nicht reagiert". Ihre Ablösung forderte er jedoch nicht. Auch Linke und Grüne machten der Ressortchefin schwere Vorwürfe. Von der Ministerin angekündigte Schritte für eine Stärkung der Werte der Bundeswehr seien eine "Nebelkerze, um von weiteren unangenehmen Nachforschungen abzulenken", sagte Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.

Die Verteidigungspolitikerin der Grünen, Agnieszka Brugger, sagte mit Blick auf den Fall des mutmaßlichen Rechtsextremisten Franco A., von der Leyen müsse hier "ihre eigenen Fehler sehen". Auch sie verzichtete auf die Forderung nach einem Rücktritt. Jetzt stehe "die Sachaufklärung im Vordergrund".

Drei Soldaten unter Terrorverdacht in U-Haft

Die Affäre um zieht immer weitere Kreise. Mittlerweile sitzen drei Soldaten in Untersuchungshaft. Ermittler hatten am Dienstag einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 27-jährige Maximilian T. soll "aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus" gemeinsam mit Franco A. und einem weiteren Helfer einen Anschlag vorbereitet haben, den sie dann Flüchtlingen in die Schuhe schieben wollten.

Auf einer Todesliste möglicher Anschlagsopfer standen laut Bundesanwaltschaft auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Diese Liste soll Maximilian T. verfasst haben. Die Tat sollte den Ermittlern zufolge Franco A. ausführen. Dazu hatte sich der Soldat unter einer falschen Identität als Asylsuchender registrieren lassen. Der 27-jährige Oberleutnant Maximilian T. soll ihn dabei gedeckt haben.