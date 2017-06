Europameister Portugal hat seine Chancen auf den Halbfinal-Einzug beim Confederations Cup mit einem Sieg über Gastgeber Russland deutlich verbessert. Die Portugiesen gewannen in Moskau dank eines Treffers von Torjäger Cristiano Ronaldo 1:0 (1:0). Ronaldo war in der achten Minute per Kopf erfolgreich. Damit hat der Europameister nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Mexiko in der Vorrundengruppe A nun vier Punkte auf dem Konto. Der mit einem 2:0 über Neuseeland gestartete WM-Gastgeber Russland hat vor dem abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Mexiko weiterhin drei Zähler.