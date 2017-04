Air Berlin rutscht noch viel tiefer in die roten Zahlen: Unter dem Strich gab es im Geschäftsjahr 2016 einen Rekordverlust von 782 Millionen Euro, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Umbau der Airline ist in vollem Gange. Unklar ist, wie lange der Geldhahn von Etihad noch aufgedreht bleibt.

Schon 2015 lag das Minus bei 447 Millionen Euro. Als Grund für den neuen Verlust werden unter anderem Extrakosten für den Konzernumbau und Wertminderungen von 335 Millionen Euro genannt. Die Neuaufstellung ist tiefgreifend, Air Berlin teilt sein Geschäft derzeit in drei Teile auf: Etwa 40 Flugzeuge werden an die Lufthansa vermietet, weitere gehen an ein Ferienflug-Gemeinschaftsunternehmen mit TUI. Künftig will sich die Fluglinie, die mit ihrem "Mallorca-Shuttle" bekannt wurde, mit den verbleibenden 75 Flugzeugen auf die Drehkreuze Berlin und Düsseldorf sowie auf Flüge nach Übersee konzentrieren.

Grund für die Misere: Zu rasche Expansion

An der Spitze der Airline steht seit Februar Thomas Winkelmann, der für die Lufthansa den Billigflieger Germanwings aufgebaut hat. Vor ihm liegt viel Arbeit: Air Berlin steckt seit Jahren in der Dauerkrise. Auch mehrere Sanierungsrunden und Chefwechsel brachten keine Besserung. Auslöser der Schieflage waren ein zu rascher Expansionskurs und zahlreiche Strategiewechsel.

Der Jahresumsatz fiel auf 3,8 Milliarden Euro - von 4,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Unternehmen betonte, es habe genug Liquidität, um seine Restrukturierung fortzusetzen.

In den vergangenen neun Jahren flog Air Berlin nur einmal einen Konzernüberschuss ein. Die finanziellen Probleme verschärften sich voriges Jahr noch: Die Schulden liegen mittlerweile bei 1,2 Milliarden Euro, und im Eigenkapital - üblicherweise ein Puffer für schlechte Zeiten - klafft ein Loch von 1,5 Milliarden Euro.

Im ersten Quartal, dessen Zahlen Air Berlin gleichzeitig vorstellte, vertiefte sich die Krise noch: Der Fehlbetrag weitete sich auf 293 Millionen Euro aus von 182 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

1,5 Milliarden vom Golf

Die schnell wachsende Golf-Airline Etihad war 2011 bei Air Berlin mit 29 Prozent eingestiegen und hält die Gesellschaft seitdem mit Finanzspritzen von etwa 1,5 Milliarden Euro in der Luft. Die Etihad-Eigner, die Herrscherfamilie des ölreichen Emirates Abu Dhabi, wollen jedoch einen Schlussstrich unter solche teuren Engagements ziehen. Zu spüren bekam das bereits die zweite namhafte europäische Etihad-Beteiligung Alitalia, die nun am Rande der Pleite steht. Als wahrscheinlicher künftiger Partner für Air Berlin gilt in der Branche die Lufthansa.