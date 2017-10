Am Montag will die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin offiziell verkünden, mit welchen Bietern sie verhandelt. Nach ZDF-Informationen soll über die größten Unternehmensteile zunächst exklusiv mit der Lufthansa verhandelt werden.

Noch ist die Übernahme der Air Berlin durch den Lufthansa-Konzern nicht in trockenen Tüchern, da steht mit der Alitalia bereits die nächste europäische Airline vor der Zerschlagung. In Europa, wo einst jeder Staat eine "eigene" Airline hatte, stehen die Fluggesellschaften vor einem tiefgreifenden Wandel.

Am Montag will der staatlich bestellte Verwalter in Rom die Frist für verbindliche Angebote zur Übernahme von Alitalia beenden - und wieder steht der europäische Branchenprimus Lufthansa auf der wohl recht kurzen Liste der Interessenten. Europas Luftverkehr wird derzeit rasend schnell und mit einigen Turbulenzen neu geordnet, wie auch das abrupte Ende der britischen Airline Monarch belegt.

Hunderttausende Passagiere betroffen

Der Wirbel lässt Passagiere stranden, macht viele Flugtickets wertlos und könnte das Fliegen für die Kunden künftig teurer machen. Die Dimensionen der Störungen sind erheblich: Rund 200.000 Kunden der Air Berlin besitzen wertlose Tickets für den abgesagten Winterflugplan, die Monarch ließ mit ihrer finanziellen Bruchlandung rund 110.000 Passagiere stranden. Und aus Pilotenmangel hat der einstige Pünktlichkeits-Primus Ryanair in diesen Monaten rund 20.000 Flüge mit mehr als 700.000 bereits gebuchten Passagieren abgesagt.

Der neue Eurowings-Chef und Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks hat eine Herkules-Aufgabe zu erledigen, denn in der Konstruktion steckt nach Ansicht des Beraters Gerald Wissel eine "Riesen-Komplexität". Der frühere Telekommunikationsmanager Dirks muss mehr als 80 Flugzeuge in die Flotte eingliedern, 3.000 neue Mitarbeiter einstellen und die unterschiedlichsten Fluggesellschaften unter einem Dach kostengünstig organisieren. Der Kunde soll möglichst nicht merken, ob er nun mit der Teilgesellschaft Germanwings, der deutsch-türkischen SunExpress, der in Wien beheimateten Eurowings Europe oder einer bisherigen Air-Berlin-Maschine unterwegs ist.

"Wir brauchen auch drei starke Europäer"

Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist davon überzeugt, dass die Konsolidierung der Branche in Europa weitergeht und will bei den großen Deals dabei sein. Dem "Handelsblatt" sagte er: "Es gibt drei starke Anbieter in China, den USA und vom Persischen Golf. Wir brauchen auch drei starke Europäer." Von einer Marktdominanz könne bei Lufthansa mit einem Weltmarktanteil von 3 Prozent und 14 Prozent in Europa keine Rede sein. Vom Umsatz und der Passagierzahl her hat sie die Air France/KLM sowie die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG aber bereits hinter sich gelassen.

Übernahmen und Zusammenschlüsse sind in der Luftfahrtbranche aber schwierig, sobald sie über Grenzen hinweggehen. So dürfen ausländische Investoren maximal 24,9 Prozent an einer US-amerikanischen Airline übernehmen. Innerhalb der EU gilt: Sobald eine Airline nicht mehr mehrheitlich im Eigentum von EU-Investoren ist, verliert sie ihre Flugrechte. Deshalb hatte Etihad an Air Berlin und Alitalia immer nur große Minderheitsanteile gehalten und weiteres Geld auf anderen Wegen zugeschossen. Im Fall der Monarch dürften zudem die Unsicherheiten rund um den Brexit eine grenzüberschreitende Lösung erschweren.

Alitalia gilt als unsanierbar

Übernahmekandidaten gibt es noch genug: Die polnische LOT wie die skandinavische SAS hatten sich in der Vergangenheit immer mal wieder vergeblich angedient. Nur wenige Airlines wie die ungarische Malev sind bislang ganz vom Markt verschwunden. Die Alitalia könnte eine Gelegenheit sein, wenn sich der Staat auf eine Lösung nach Air-Berlin-Muster einlässt und entschuldete Teileinheiten samt der Flugrechte verkauft. Als Ganzes gilt Alitalia als unsanierbar.

Der von den Billigfliegern Ryanair und Easyjet entfachte Wettbewerb hat die Marktanteile im Europaverkehr kräftig durcheinandergewirbelt. Lange hatten Lufthansa, Air France und Co. die Billigkonkurrenz unterschätzt. Doch während Air Berlin, Monarch und Alitalia vom Verschwinden bedroht sind, tauchen die früheren Staats-Airlines mit immer neuen Marken an Europas Flughäfen auf - und satteln dabei auch schon mal um. So wechselte die Lufthansa bei ihrer Billigmarke von Germanwings auf Eurowings, weil das Management dort deutlich niedrige Pilotengehälter durchsetzen konnte.