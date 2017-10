Mögliche Käufer von Air Berlin

Sie ist Deutschlands traditionsreicher Marktführer und viele Nummern größer als Air Berlin. 124.000 Beschäftigte weltweit erarbeiteten 2016 weltweit einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. Trotz harter Konkurrenz durch Billigflieger und Staats-Airlines vom Golf sprudelt der Gewinn - 1,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Lufthansa werde von Air Berlin "voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen, 3000 Mitarbeiter einstellen und dafür in Summe 1,5Milliarden Euro investieren", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Rheinischen Post". Es wird erwartet, dass an diesem Donnerstag eine Einigung mit der Lufthansa verkündet wird. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann, der vorher in Diensten der Kranich-Airline war, und Spohr haben lange daraufhin gearbeitet.

Lufthansa will mehr als die Hälfte der noch 134 Air-Berlin-Flieger übernehmen - und so die damit verbundenen Start- und Landerechte. Die Frankfurter wollen die profitable Air-Berlin-Tochter Niki, die Tochter Luftfahrtgesellschaft Walter und weitere Maschinen. DerKonzern will sie vor allem in die Billigtochter Eurowings integrieren, um diese im Kampf mit Ryanair und anderen zu stärken.