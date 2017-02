von Peter Welchering

Fake News, Propaganda-Roboter und Big-Data-Analysen haben die amerikanische Präsidentschaftswahl geprägt. Jetzt läuft hierzulande der Bundestagswahlkampf an. Und auf die Frage, ob Algorithmen die Wahl entscheiden, hat derzeit niemand eine Antwort.

Amerikanische Politikwissenschaftler sprechen von einer drohenden Automatisierung der politischen Meinungsbildung. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bringt eines der grundlegenden Probleme dieses Bundestagswahlkampfes noch drastischer auf den Punkt."Die Propaganda in den sozialen Netzwerken beeinflusst die Menschen massiv", warnt der oberste Verfassungsschützer. Steven Wilson, Chef der Cybercrime-Einheit von Europol, erwartet in den anstehenden Wahlkämpfen einen rasanten Anstieg der Cyberangriffe auf Computer von Politikern, Rechnersysteme der Parlamente und Server der politischen Parteien.

Digitales Polit-Marketing gefährdet freie Wahlen

Die Politik muss schnell reagieren. Denn die Gefahr, dass Methoden des digitalen politischen Direktmarketing das Ergebnis der Bundestagswahl maßgeblich beeinflussen, ist groß. Noch fehlen fundierte wissenschaftliche Studien über die Auswirkungen dieser Methoden. Doch wie sie eingesetzt, werden lässt sich an der Wahlkampfstrategie von Jared Kushner gut studieren. Der hat diese Methoden nämlich im Präsidentschaftswahlkampf für seinen Schwiegervater Donald Trump ausprobiert.

Und er hatte Erfolg mit Propaganda-Robotern, Fake News und Big-Data-Analysen für die personalisierte Wahlwerbung. Jared Kushner spricht gern vom digitalen politischen Direktmarketing. Alle drei Komponenten müssen hier ineinandergreifen und zusammenspielen, um die Wähler nachhaltig beeinflussen zu können."Ich werde dafür eintreten, dass alle Parteien in Deutschland sich von solchen Methoden distanzieren", verspricht Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will zumindest Social Bots im Wahlkampf verbieten.

Bundesregierung reagiert hilflos

Doch die eigentlichen Gefahren hat man weder in den Parteizentralen noch im Berliner Regierungsviertel erkannt. Etwas hilflos kündigt Regierungssprecher Steffen Seibert an: "Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das es in der Form, in der Geballtheit vor einigen Jahren noch nicht gab".Konkrete Maßnahmen sind noch Fehlanzeige. Die Situation ist kompliziert. Denn das Gift der Manipulation wirkt schleichend, wenn es mit den modernen Mitteln der Informationstechnik verabreicht wird.

"Bisher hatten wir freie und geheime Wahlen", meint Karsten Schramm, einer der Gründer von GMX in Deutschland und jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der Brabbler AG in München, die Kommunikationssoftware entwickelt, die das Ausspähen der Netznutzer nicht mehr zulässt. Die Lage ändert sich Karsten Schramm zufolge in diesem Bundestagswahlkampf dramatisch: „Mit diesen Methoden kann man Wähler unmittelbar und ganz direkt beeinflussen und eine Wahl manipulieren.“

Bots und Fake News ergänzen sich

Jared Kushner hat solche Datenanalysen im Wahlkampf seines Schwiegervaters Donald Trump genutzt, um herauszufinden, welche Botschaften das Wahlkampfteam welchen Wählern schicken muss, damit die Trump wählten. Damit hatte er Zugang zu Individuen - aber noch keinen Masseneffekt. Dafür brauchen die Wahlkämpfer eine weitere Software, Propaganda-Bots genannt.

Die verbreiten eine politische Botschaft millionenfach, machen für einen Kandidaten Stimmung im Netz und führen regelrechte Desinformationskampagnen. Aber Grundlage für diese Desinformation und Propaganda sind peinliche Informationen über den politischen Gegner. Denn wenn Fake News einen wahren Kern haben, wirken sie um so besser. Diese Grundlage für Fake News, die dann in individuellen Botschaften und per Bot verbreitet werden, müssen mit einem Cyberangriff auf Rechner von Politikern und Parteien beschafft werden.

Wer die einzelnen Methoden des digitalen politischen Marketings geschickt ineinandergreifen lässt, hat eine mächtige manipulative Waffe in der Hand. Das verändert zur Zeit die Wahlkämpfe erheblich.