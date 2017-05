Altkanzler Schröder empfiehlt seiner Partei Bündnisse mit FDP und Grünen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Landtagswahlen und der anstehenden Bundestagswahl riet er, die Debatten um Rot-Rot-Grün zu beenden.

"Mein Rat ist, deutlich zu machen: Wir können uns eine Koalition mit einer erneuerten FDP und mit den Grünen vorstellen", sagte Altkanzler Gerhard Schröder im "Münchner Merkur". In Schleswig-Holstein, wo die SPD bei der Wahl am Sonntag klar hinter der CDU landete, könnten sich die Sozialdemokraten rechnerisch mit einer Ampel an der Macht halten. Die FDP favorisiert aber eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen.

Schröder kritisiert Grüne und FDP

In Nordrhein-Westfalen - dort wird an diesem Sonntag gewählt - hat die FDP eine Ampel kategorisch ausgeschlossen. Schröder kritisierte das. Falls es FDP-Chef Christian Lindner ernst meine mit der Unabhängigkeit von der Union, "kann er eine Ampelkoalition nicht ausschließen", so

Von den Grünen verlangte er, sie müssten "ihren CDU-Flügel ein wenig zur Seite drängen". Das komme bei den Wählern der Partei ohnehin nicht gut an: "Die Grünen bekommen die Quittung ja in den Umfragen."

Der SPD-Spitze empfahl er, die Partei müsse bei der Bundestagswahl "in eine Lage kommen, in der sie klar sagen kann: Wir sind Koch, die anderen Kellner." Er fügte mit Blick auf seine Kanzlerschaft hinzu: "So haben wir das mit Rot-Grün gemacht. Das hat sich für beide Seiten ausgezahlt."

Schröder: "Linke ist nicht koalitionsfähig"

Ein Rot-Rot-Grünes Bündnis wäre aus der Sicht Schröders allerdings nicht lohnend für die SPD. Er hält von der Linken bekanntlich nichts. Deswegen dürfe sich die SPD im Bund nicht einseitig auf Rot-Rot-Grün festlegen: "Eine Partei, die wie die Linke europaskeptisch ist und aus der NATO austreten will, ist nicht koalitionsfähig."

den Kanzlerkandidaten Martin Schulz trotz sinkender bundesweiter SPD-Umfragen und trotz der Niederlagen im Saarland und Schleswig-Holstein aber nicht als geschwächt.

Merkel kritisiert Kraft: Keine klare Absage an Rot-Rot-Grün

Kritik an möglichen Rot-Rot-Grünen Bündnissen kam auch von Schröders Nachfolgerin Angela Merkel (CDU). In einem Interview mit WDR 5 zielte sie damit vor allem auf NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ab. Rot-Rot-Grün sei "kein Thema mehr, wo man sagt: Das machen wir auf gar keinen Fall. Das war im Saarland so und das ist leider auch bei der Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen so. Sie sagt nicht klar: Ich mach das nicht". Wer derartige Bündnisse verhindern wolle, müsse CDU wählen, so die Kanzlerin.