Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog ist tot. Das bestätigte das Bundespräsidialamt. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Er starb im Alter von 82 Jahren. Die Nachricht vom Tod seines Vorgängers erfülle ihn mit tiefer Trauer, erklärte Bundespräsident Joachim Gauck.

Der CDU-Politiker hatte unermüdlich vor Reform-Müdigkeit im Land gewarnt. Herzog machte es sich zur Aufgabe, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen".

Mit dem, was er als Bundespräsident erreicht hat, war Herzog zufrieden. "Das, was im Amt möglich ist, habe ich bis zur Grenze ausgeschöpft. Dabei ist mir die große Mehrheit der Bürger gefolgt", stellte der Bayer bei seinem Abtritt aus dem Amt im Jahr 1999 fest.

Präsident mit Witz und Ironie

Herzog hatte nach seiner Wahl am 23. Mai 1994 einen schwierigen Start. Die Union hatte ursprünglich nicht ihn, sondern den sächsischen Justizminister Steffen Heitmann (CDU) als Kandidaten in die Bundesversammlung schicken wollen. Herzog schien zunächst nur ein Kandidat der zweiten Wahl zu sein. Der frühere baden-württembergische Innenminister überzeugte aber schon nach einigen Monaten das zunächst eher abwartende Publikum. Er versprach: "Mir geht es vor allem um Wahrheit und Klarheit."

Im höchsten Staatsamt behielt er seinen Stil bei. Mit Witz und Ironie machte er deutlich, dass er sich nicht völlig von der neuen Aufgabe vereinnahmen lassen und lieber unverkrampft - die Würde des Amtes gleichwohl wahrend - das Geschäft des Bundespräsidenten erledigen wollte.

Lehren aus der Geschichte stets angemahnt

Herzog setzte inhaltlich seine eigenen Akzente. In Hinblick auf die Vergangenheit verfolgte er die Linie seines Amtsvorgängers Richard von Weizsäcker weiter und erinnerte immer wieder an die Lehren aus der Geschichte. Außenpolitisch erkannte er aber als einer der ersten die Notwendigkeit eines "Dialogs zwischen den Kulturen". Ohne diesen, so warnte er, könne es tatsächlich zu dem vielfach befürchteten Zusammenprall der Kulturen kommen - etwa zwischen den islamischen und abendländisch geprägten Staaten.

Im Innern mahnte Herzog die Deutschen in Ost und West mehr aufeinander zuzugehen und so die Einheit tatsächlich zu vollenden. Seine nachhaltigste Wirkung erzielte der Bundespräsident aber mit seiner herben Kritik an der Erstarrung in Politik und Gesellschaft und der Forderung nach Erneuerung. Herzog gelang es, Innovation zu einem öffentlichen Thema zu machen. Zustimmung kam von allen Seiten.

Herzog lebte zuletzt auf der Götzenburg in Jagsthausen bei Heilbronn, wo seine zweite Frau Alexandra Freifrau von Berlichingen zuhause ist. Christiane Herzog, die sich nicht nur während der Amtszeit ihres Mannes im sozialen Bereich engagierte, war im Juni 2000 gestorben.